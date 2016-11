Lauras Freunde-Mixtape

Beste Songs für beste Menschen mit Reminiszenz an besondere Augenblicke.

Freunde! -

Beste Menschen der Welt und auch viel beständiger als ne 'olle Beziehung.

Was man alles mit Freunden teilt - Rausch, Streit, Urlaub, lame Abende, Zugfart-TV, Freud und Leid, Partys und Musik -

daher ein Mixtape an die Freundschaft!

PS: Ich nutze nun auch whattsapp!

<3

Playlist

01. Snap - Rhythem is a dancer

02. Peter Licht - Sonnendeck

03. Paule - Sky and Sand

04. Anajo - Monika Tanzband

05. Antilopengang - Fick die Uni

06. Jochen Distelmeyer - Regen

07. The Chemical Brothers - Galvanize

08. KIZ - Hurensohn

09. Westernhagen - Mit 18 (live)

10. Justice - We are your friends

11. MoeZech - Napalm zum Frühstück

12. DJ Bobo - Freedom

13. Dendemann - Stumpf ist Trumpf

14. Gisbert Geier feat Hermine Plaschke - Pim Pim Song

15. Deichkind feat. Nina - Bon Voyage

16. Clueso - Gewinner

17. Nick Drake - Day is done