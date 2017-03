Mixtape isländischer Bands und Musiker außer Björk

Niels Mede zeigt, dass Island weitaus mehr als nur Björk zu bieten hat.

Klar, die isländische Musikszene hat Björk erschaffen. Vielleicht war es auch andersherum. Björk. Exportschlager, multimediale Avantgardistin, Inuit-Kehlkopfsängerin, Quelle der Distinktion. Aber wer mag eigentlich Björk? Also so richtig. So schwärmend, so abfeiernd. Irgendwer?

Nein, Island – dessen Einwohnerzahl in etwa der von Münster entspricht – hat respektablerweise nicht nur Björk hervorgebracht.

Zum Beispiel FM Belfast aus Reykjavík. Sigur Rós aus Reykjavík. Oder Samaris aus Reykjavík. Oder Vök. Aus Reykjavík.

Denn außer Reykjavík gibt es keine Stadt in Island. Gar keine. Alle übrigen Flecken, an denen mehr als zwei Leute zusammen leben, sind Orte, an denen sich vor Jahrhunderten einmal zufällig zwei Menschen getroffen, eine Familie gegründet, ein Haus gebaut und einige Hundert Schafe gezüchtet haben, von denen der Erstgeborene dann weiterleben konnte. Das zumindest entspräche der isländischen Kultur, die, wo sie nur kann, graue Mystik, feine Poesie und schroffe Romantik miteinander vermischt. So auch in diesen 16 Songs, die Niels Mede im letzten Spätsommer, als er einmal um diese menschenleere, karge, geröllige, baumlose, bemooste, gletscherzerfurchte, wunderschöne Insel herumgefahren ist, beharrlich begleitet haben. Sieben Tage lang. Und nun begleiten sie euch, für immerhin 60 Minuten.

Die Playlist:

01. Ásgeir – Leyndarmál

02. Vök – Before

03. Múm – Toothwheels

04. Samaris - Góða Tungl

05. Tonik Ensemble - Synaesthesia

06. DíSA – Sun

07. Einarindra – Sometime´s I´m Wrong

08. aYia – Water Plant

09. Sigur Rós – Ísjaki

10. Of Monsters and Men – Mountain Sound

11. Ylja – Á Rauðum Sandi

12. Kaleo – Way Down We Go

13. Júníus Meyvant – Color Decay

14. Moses Hightower – Sjáum Hvað Setur

15. Retro Stefson – Glow

16. FM Belfast - Stripes