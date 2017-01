Philipp Mosers Mixtape

In diesem Mixtape hat Philipp Moser seine Rock-Hymnen zusammengestellt.

Was macht eine Hymne zur Hymne? Da gibt es viele Meinungen - wie einfach kann man sich die Melodie und den Text merken? Wie stark hat sich der Song verkauft? Alles wichtige Dinge, aber so eine richtige Hymne sollte nunmal länger als 1:30 Minute sein. Der kürzeste Song dieser Playlist ist daher über sieben Minuten lang. In diesem Sinne sieben Rock-Hymnen zum Genießen (zusammengestellt von Philipp Moser).

Die Playlist:

01. Prince - Purple Rain

02. Meat Loaf - I'd do anything for love

03. Guns N Roses - November Rain

04. Dire Straits - Brothers in arms

05. Deep Purple - Child in time

06. Led Zeppelin - Stairway to heaven

07. The Doors - The End