Barack Obamas Mixtape

Zu welchen Songs hat Barack Obama eigentlich seine feschen Reden geschrieben?

Kurz bevor er das weiße Haus verlassen muss, haben wir für euch die besten Songs von Barack Obamas persönlicher Playlist zusammengestellt. Ein Mix aus Jazz, Soul und Alternative.

Die Playlist:

01. The Temptations - Ain´t Too Proud To Beg

02. Live It Up – Isley Brothers

03. Reflection Eternal - Memories Live

04. Bob Marley And The Wailers - So Much Trouble In The World

05. Coldplay - Paradise

06. Howlin´Wolf - Wang Dang Doodle

07. Stevie Wonder - Another Star

08. Nappy Roots - Good Day

09. Aretha Franklin - Rock Steady

10. Okkervil River - Down Down The Deep River

11. Florence And The Machine - Shake It Out

12. Edward Sharpe And The Magnetic Zeros - Home

13. Courtney Barnett - Elevator Operator

14. The Rolling Stones - Gimme Shelter