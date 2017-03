Steffen Jönes Mixtape

Eine Stunde gefüllt mit Steffens aktuellen Favorites!

Müssen Mixtapes immer ein bestimmtes Thema oder einen Grund haben? Nein, dachte sich unser Redakteur Steffen Jöne, und hat einfach eine Playlist mit seinen momentanen Favoriten zusammengestellt. Ein Sammelsurium, in dem von Klassikern bis neueren Songs alles vertreten ist.

Die Playlist:

01. Bear's Den – Agape

02. Kakkmaddafakka – Is She

03. Electric Guest – Dear To Me

04. James Vincent McMorrow – Rising Water

05. City And Colour – The Girl

06. Boy – Boris

07. Illegale Farben – Schwarz

08. Isolation Berlin – Fahr Weg

09. Honne & Izzy Bizu – Someone That Loves You

10. The Kooks - Sway

11. Andrew Bird – Pulaski At Night

12. Florence And The Machine – Stand By Me (Ben E. King Cover)

13. Von Wegen Lisbeth – Wenn Du Tanzt

14. Die Höchste Eisenbahn – Blume

15. Vancouver Sleep Clinic – Someone To Stay

16. Labi Siffre – Bless The Telephone