Steffen Jönes Mixtape

Steffen Jöne verschenkt dieses Jahr zu Weihnachten seine persönliche Playlist.

Es ist kalt draußen - ja. Alle denken schon an Weihnachten - ja. Aber auf diesem Mixtape gibt es sicher keine Weihnachtslieder! Zwar sind manche Lieder etwas ruhiger, jedoch sind sie nicht zum weihnachtlichen Singen gedacht. Vielmehr sollte man ein solches Mixtape verschenken, denn es gibt kein schöneres Geschenk, als eine persönliche Playlist. Zusammengestellt von Steffen Jöne.

Die Playlist:

01. Edward Sharpe and The Magnetic Zeros – 40 Day Dream

02. The Decemberists – O Valencia!

03. Alt-J – Tessellate

04. The XX – Hold On

05. Ephemerals – You Made Us Change

06. Ben Howard – Promise

07. Bear's Den – Bad Blood

08. Angus & Julia Stone – Grizzly Bear

09. Antilopen Gang - Verliebt

10. Ok Kid – Verschwende Mich

11. Janne Schra – Carry On

12. The Pains Of Being Pure At Heart – Laid (James Cover)

13. Gregory Alan Isakov – Big Black Car

14. Eels – Can't Help Falling In Love (Elvis Presley Cover)

15. Beirut – Nantes

16. Rakede – Jetzt Gehst du Weg

17. The White Stripes – I Just Don't Know What To Do With Myself