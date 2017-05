Till Ottes Mixtape

Till zeigt uns, dass es auch 2017 noch guten Pop gibt!

Man könnte meinen, im Jahr 2017 wäre irgendwann schonmal alles gesagt worden. Alles wäre ausgedrückt, so ähnlich schon da gewesen und nicht mehr der Rede wert. Aber diese Songs aus diesem Jahr widersprechen diesem Gedanken voller Inbrunst. Sie zeigen: Ja, es gibt noch guten Pop! Mag die Demokratie ins Wanken geraten, die Welt die Treppen zur Depression herunterstürzen, die Musik lässt uns nicht im Stich. Und selbst der Tote David Bowie hat noch was zu melden. Deswegen hier nach Till Ottes Meinung die größten Songs des bisherigen Jahres.

Die Playlist:

01. Perfume Genius - Slip Away

02. Declan Mckenna - The Kids Don't Wanna Come Home

03. Thomas Azier - Winners

04. Elliott moss - Closedloop

05. Fotos - Melodie des Todes

06. I Salute - Amanda

07. Lorde - Liability

08. Tom Schilling & The Jazz Kids - Ja oder Nein (feat. Annett Louisan)

09. Father John Misty - Birdie

10. Lana Del Rey - Love

11. Ryan Adams - Shiver And Shake

12. Father John Misty - The Memo

13. Bilderbuch - Sneakers4free

14. Thomas Azier - Babylon

15. David Bowie - No Plan