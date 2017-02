Loreen Rahes Mixtape

Loreen Rahe lässt ihre Festival Erinnerungen der letzten Jahre mit euch Revue passieren.

Bei diesen Temperaturen wollen alle nur noch Sommer! Ich verbinde mit dem Sommer vor allem Festivals. Seit 2010 begleitet mich die Festivalsaison von Jahr zu Jahr und bringt noch mehr Sonne in mein Leben als der Sommer selbst. Live-Musik tut einfach gut. Für meine Playlist habe ich Bands rausgesucht, die mir live besonders gut gefallen haben.

Die Playlist:

01. Kakkamaddafakka - Restless

02. Hundreds - Happy Virus

03. Arctic Monkeys - Fluorescent Adolescent

04. Foals - Late Night (Solomun Remix)

05. Crystal Fighters - Champion Sound

06. Bilderbuch - Maschin

07. Breton - Envy

08. Moderat - Bad Kingdom

09. Bonaparte - Too much

10. Chet Faker - Talk is Cheap

11. Parov Stelar - Booty Swing

12. Sizarr - Scooter Accident

13. Two Door Cinema Club - Something Good Can Work

14. SOHN -Veto

15. Warpaint - Love Is To Die

16. The Hives - Abra Cadaver

17. Die Antwoord - Ugly Boy

18. Tocotronic - Jackpot

19. Madsen - Du Schreibst Geschichte