Die Beatles. Ein Name, der für sich steht. Kaum eine andere Band kam an den Erfolg der Jungs aus Liverpool heran.

Der 6. Juli 1957 ist ein wichtiger Tag für die Musikgeschichte. Auf einem kleinen Dorffest in einem Liverpooler Stadtteil treffen der junge John Lennon und der noch jüngere Paul McCartney erstmals aufeinander. Lennons Schülerband ''The Quarrymen'' spielt ein kleines Konzert auf dem Fest, auf dem sich Familien mit ihren Kindern tummeln.

John Lennon war damals so beeindruckt von Pauls Gitarrenspiel, dass er beschloss, ihn in die Gruppe aufzunehmen. Es sollte der Anfang einer Zusammenarbeit werden, die später Legendenstatus erreichte. Das Trademark “Lennon/McCartney” fand sich später auf allen Platten der Band. In den ersten Jahren der Beatles hatte John Lennon die erste Stimme in den Songs der Beatles übernommen. Das änderte sich zum ersten Mal beim Song “Love Me Do” im Jahre 1962. Dort spielte Lennon die Mundharmonika, also sprang kurzfristig Paul als Leadsänger ein.



Ich wusste noch nicht einmal, wie ich das singen sollte. Ich hatte das noch nie gemacht! Ich höre noch heute das Lampenfieber in der Stimme. - Paul McCartney, 1997

Love Me Do ist einer der ersten Songs, die wir geschrieben haben. Paul hat ihn schon mit 15 Jahren gesungen und es ist auch das erste unserer Lieder, die wir öffentlich zu spielen gewagt haben. - John Lennon, 1972

Bei den Aufnahmen zu ''Love Me Do'' sitzt nichts Ringo Starr am Schlagzeug, sondern Andy White, der extra dafür engagiert wurde. Ringo durfte nur das Tamburin spielen. Der Umgang der Beatles mit ihren Schlagzeugern ist bis heute ein eher dunkles Kapitel der Bandgeschichte.

Am 7. Februar 1964 landen die Beatles erstmals in Amerika. Am New Yorker Flughafen werden sie bereits von 5000 Fans und 200 Journalisten erwartet. Die Ankunft der Band ist ein regelrechtes Medien-Spektakel. Im Flughafengebäude findet die erste Pressekonferenz der Beatles statt.

Entwicklung des Musikstils

“She Loves You” wurde im August 1963 veröffentlicht und stieg sofort für 31 Wochen auf die vordersten Plätze der Charts. Der Song katapultierte die Beatlemania über den großen Teich nach Amerika. Doch obwohl der Beat nicht nur Teil ihres Bandnamens, sondern auch ihrer stilistischen Entwicklung ist, stehen die Beatles noch für viele weitere musikalische Richtungen. In “Long Tall Sally” aus dem Jahr 1964 erkennt man deutlich den Rock’n’Roll-Einfluss der amerikanischen Musikszene.

Auch beim Cover-Hit “Twist And Shout” ließen sich die Beatles vom amerikanischen Blues und Twist der 50er Jahre inspirieren.

Da es Mitte der 60er Jahre noch keinen britischen Rock gab, wird Elvis Presley als Wegbereiter der Szene in Großbritannien gesehen. Er galt dort eher als Beispiel sexualisierter Musikkultur. Vor allem in der Provinz in Nordengland, also auch in der Beatles-Heimat Liverpool, herrschte noch der salonfähige Jazz vor. Auch viele Beatles-Songs schließen mit einem etablierten Jazz-Akkord. Erst mit dem Beat wurde der britische Rockstil unabhängig vom amerikanischen und teil der Musikszene.

Die Beatles verließen gerne hin und wieder ihren gängigen, erfolgversprechenden Musikstil: “What Goes On” aus dem Jahr 1965 bedienten sich die Briten der Countrymusik. Auch Genres wie Heavy Rock und Folk hatten Einfluss auf einige ihrer Songs.Hier präsentieren sich die Beatles weniger sanft und allgemeinverträglich. Die Elterngeneration schätzte die Beatles trotzdem als das geringere Übel neben polarisierenden Bands wie den Rolling Stones ein.

Die 68er Jahre und das Interesse für Indien, bewusstseinserweiternde Stoffe wie LSD und Marihuana hinterließen auch bei den Liverpooler Jungs ihre Spuren. Doch nicht nur der Zeitgeist spielte eine Rolle bei der ständig neuen Selbstdefinition: Die Avantgarde-Kunst hatte schon einige Jahre zuvor mit Tonbandspuren und psychedelischen Rock-Elementen experimentiert. Die Beatles wagten völlig neue Klangkompositionen, die nun zunehmend ein intellektuelles Publikum ansprechen sollten. Die Arbeit im Tonstudio ermöglichte experimentelle Collagen.

Live waren solche Songs wie “Revolution 9” aus dem Jahr 1968 kaum noch spielbar. Tonbandschleifen und Alltagsgeräusche konnten nur im Studio eingebunden werden. Die Beatles sind zwar nicht mit ihren experimentellen, neuartigen Songs berühmt geworden, haben die Avantgardemusik aber damit unter die Menschen gebracht.

Auf dem Album “Revolver” von 1966 entstand ein Miteinander verschiedener Stile, die entweder als musikalische Orientierungslosigkeit und sich ankündigendes Ende der Band gesehen werden kann oder aber als Hommage an die Vielfalt der Musik, die sich nicht durch Stilgrenzen aufhalten lässt!

Die Beatles und ihre Haare

Ein klares Erkennungsmerkmal der Beatles: Ihre Frisuren. Der Pilzkopf wurde durch die Beatles zur Mode und ist auch heute wieder im Trend. Aber wie kamen John, Paul, George und Ringo eigentlich auf die Idee einer einheitlichen Frisur? Und wer hat sie dazu inspiriert?

Beatles und Politik

Die Welt in den 60er-Jahren: Die Generation der Babyboomer sucht nach Idolen und will sich von ihren Eltern abgrenzen. Die wilde Zeit der 68er beginnt und die Bühne der Weltpolitik bietet genügend Gelegenheiten, gegen die Generation der Eltern zu rebellieren. Kalter Krieg und Atom-Tests auf Pazifik-Atollen, der Vietnam-Krieg in Süd-Ost-Asien und die rassistische Segregation von Schwarzen und Weißen Menschen in den USA sind nur einige gesellschaftliche Entwicklungen, gegen die sich die junge Generation auflehnt. Die Beatles waren für viele junge Menschen eine ideale Projektionsfläche für einen neuen jugendlichen Zeitgeist. Entsprechend skeptisch beäugte die Elterngeneration die “Yeah Yeah Yeah”-Musik, die ihre Kinder so abgöttisch feierten. Von der Epidemie der “Beatlemania”, die das Land im Griff habe ist die Rede.

Diese Skepsis ist auch in Deutschland und besonders in der DDR zu spüren. Die Jugend in der DDR sehnt sich nach der neuen jungen Musik aus dem Westen und zwischen den Eltern der Beatles-Fans und der SED-Führung besteht seltene Einigkeit: Die Beatles zerstören unsere Jugend.

Für die Beatles ging es in ihren frühen Jahren aber nicht darum, ein Symbol für eine politisierte Jugend zu sein. Sie waren mit sich selbst und ihrer Musik beschäftigt.



Auch im Vergleich zu den “Rolling Stones” waren die Beatles eher die “braven Jungs”.

Erst später in den 70er-Jahren fällt besonders John Lennon gemeinsam mit Yoko Ono durch politische Protestaktionen und Engagement in der Friedensbewegung auf. Was die Beatles zu Beginn in ihrer Karriere zur Identifikationsfigur für Jugendliche macht, ist aber vor allem ihre schlagfertige und freche Art, in der Öffentlichkeit oder gegenüber der Presse aufzutreten.

Auf diese Weise traten die Beatles eine Tür ein; das erste mal bildete sich eine “internationale Teenie-Kultur”, die mit Rebellion und ihrer eigenen neuen Musik einen neuen jugendlichen Zeitgeist leben wollten.

