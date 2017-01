Cannabis - IQ

Man nehme Genuss, Wissenschaft und ein bisschen Recht und schon hat man eine Diskussion rund um die beliebte Droge Cannabis. Dabei handelt es sich eben nicht nur um den viel diskutierten Rauschzustand, sondern es treffen Meinungen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Diese Ausgabe von IQ-Campusscience steigt mit ein in das Diskussionsgeschehen und bietet Euch einen Überblick über die verschiedenen Ansätze. Von der Frage "Was ist Cannabis eigentlich überhaupt?" über Vor- und Nachteile der Legalisierung, bis hin zum medizinischen Nutzen von Cannabis als Arzneipflanze, wird in dieser Ausgabe alles beleuchet.

Hanf, Weed, Marihuana, Haschisch...

das ganze gefährliche Halbwissen, das unter nicht Experten über Cannabis im Umlauf ist, kann schon ganz schön verwirren. Sobald wir eins dieser Worte hören denken wir ans kiffen, Joints und Bongs. Da gehört aber noch so viel mehr zu: Schon seit tausenden von Jahren bauen Menschen Hanf an. Vor allem als Kulturpflanze oder zu medizinischen Zwecken.

Gerade in Deutschland brauchte man Hanf lange Zeit zur Herstellung von Textilien und Gebrauchsgegenständen wie Seilen oder Papier. Nice to know: Die Gutenbergbibel und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung waren auf Hanfpapier gedruckt. Vor ca 250 Jahren haben die Europäer Cannabis als Rauschmittel für sich entdeckt. Zuerst wurde es nur gegessen und getrunken, heute ist das Rauchen der Pflanze die beliebteste Art der Nutzung.

Damit hier keine Verwirrung mit all den Namen aufkommt:

Marihuana, Gras oder Ganja sind Namen für die getrockneten Hanfblätter oder Blüten.

Die Blüten nennt man auch Buds.

Haschisch oder Dope sind getrocknete Platten oder Klumpen aus dem zusammengepressten Pflanzenharz. Diese Platten werden dann Piece genannt.

Cannabis...

...ist übrigens eine zweigeschlechtliche Pflanze. Es gibt tatsächlich weibliche und demnach natürlich auch männliche Pflanzen. Das nennt der Botaniker Zweihäusigkeit. Der Züchter von Cannabispflanzen ist nur an den weiblichen Pflanzen interessiert, denn nur die haben einen hohen THCgehalt und bilden Blüten, die man am Ende erntet.THC steht für Tetrahydrocannabinol. Männliche werden daher einfach rausgerupft, auch um eine Bestäubung zu verhindern, die sonst die weiblichen Pflanzen ungenießbar macht. Heutzutage gibt es übrigens auch feminisierte Samen, die fast ausschließlich als Weibchen blühen. Ein anderer Trend sind Autoflowering Samen die unabhängig von der Länge der Belichtung anfangen zu blühen.

Ein wichtiger Teil der Cannabispflanzen sind natürlich die psychoaktiven Wirkstoffe. Der klinische Pharmakologe Prof. Dr. Martin Smollich erklärt, dass THC und CBD (Cannabidiol) die beiden wichtigsten Cannabinoide sind. Sie unterscheiden sich in Wirkung und Vorkommnis.

Auch die vielen Sorten können für den Laien erst mal für Verwirrung sorgen. Wichtig ist zunächst, dass es Sorten gibt, die sich einfach als Nutzhanf oder Kulturhanf eignen. Diese haben einen geringen THC Gehalt. Unter den eigentlichen Cannabis Sorten sollte man Cannabis Indica und Cannabis Sativa kennen. Sativa Sorten wirken eher anregend, wohingegen Indica eher beruhigend wirkt und sogar bei Schlafstörungen hilft. In den letzten Jahren hat die Züchtung und Kreuzung der Sorten eine unglaubliche Vielfalt mit verschiedenen Geschmäckern, Aussehen und verschiedenem THC Gehalt ergeben.

Was ist erlaubt/verboten?

Cannabiskonsum ist in Deutschalnd illegal. Im Verhältnis zu anderen Substanzen vertritt Prof. Smollich die Meinung, dass Cannabis weitaus weniger gefährlich ist als die legalen Drogen Alkohol und Nikotin bzw. Tabak.

Auch mit all diesem Wissen – Cannabis anbauen ist in Deutschland nicht erlaubt, denn Anbau, Cannabis in den Verkehr bringen, Erwerb und Besitz von Cannabis ist laut Betäubungsmittelgesetz strafbar.

Cannabis - Arzneipflanze oder Genussdroge?

Abseits der Diskussion um die berauschende Wirkung der Cannabispflanze ist seit Hippokrates bekannt, dass Cannabis auch eine heilende und lindernde Wirkung haben soll. Trotzdem setzt sich die Beschäftigung mit Cannabis als möglicher Arzneipflanze in der westlichen Biomedizin nur langsam durch. Erst seit ca. 20 Jahren wird die Wirkung von Cannabinoiden erforscht. Cannabinoide sind die Hauptbestandteile von Cannabis. Das meist untersuchte Cannabinoid ist Tetra-Hydro-Cannabinol, kurz THC. Diese Substanz ist hauptverantwortlich für die psychoaktive Wirkung von Cannabis. Neben THC verfügt die Cannbispflanze über 80-90 weitere Substanzen. Allerdings wird nur zwei Cannabinoiden ein breites medizinisches Spektrum nachgesagt. THC ist das eine, das andere heißt Cannabidiol, abgekürzt CBD. In diesem Zusammenhang hat die Wissenschaft herausgefunden, dass der menschliche Körper über ein eigenes endogenes Cannabinoid-System verfügt. Das heißt, dass der menschliche Körper über Andockstationen für Cannabinoide verfügt, die Einfluss auf das Nervensystem haben.

Rechtliche Bedingungen

In Deutschland kann man ausschließlich mit einer Sondergenehmigung Cannabis vom Arzt verschrieben bekommen. Diese Sondergenehmigung muss vom behandelnden Arzt angefordert werden und die Bundesopiumstelle muss die Gründe im Einzelfall prüfen. Darunter fallen vor allem Krankheitsbilder mit chronischen Schmerzen. Wirft man allerdings einen Blick auf die Forschung, lässt die Evidenz noch zu wünschen übrig. Prof. Theo Dingermann von der Uni Frankfurt sagt, dass lediglich die Studien zu Behandlung von chronischen Schmerzen und MS zu eindeutig positiven Ergebnissen geführt hätten. Bei allen anderen getesteten Indikationen hätten die Ergebnisse nicht ausgereicht, um zugelassen zu werden.

In Deutschland haben rund 1000 Patienten eine Sondergenehmigung für den medizinischen Konsum von Cannabis. Etwa 500 davon konsumieren die getrockneten Cannabisblüten, indem Sie sie rauchen. Das Rauchen als Art des Arzneimittelkonsums sei aus pharmazeutischer Sicht allerdings kritisch zu betrachten sagt Prof. Theo Dingermann.

Derzeit wird die Behandlung mit Cannabinoiden in den meisten Fällen nicht von den Krankenkassen übernommen. Die Therapiekosten belaufen sich mit 15-25Euro pro Gramm auf zwischen 500 und 2000 Euro im Monat und stellen für viele Patienten ein ernsthaftes Versorgungsproblem dar. Aufgrund der finanziellen Hürde wurden einige wenige Lizenzen zum Eigenanbau verteilt. Im Jahr 2016 wurde ein neuer Gesetzesentwurf geschrieben, der heute Morgen (19.01.2017) verabschiedet wurde. Dieses Gesetz befasst sich unter anderem auch mit dem Eigenanbau. In dem neuen Gesetz heißt es:

„Dieses Gesetz dient dazu, die Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit von weiteren Cannabisarzneimitteln herzustellen, wie z. B. von getrockneten Cannabisblüten und Cannabisextrakten in standardisierter Qualität. Damit soll Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen nach entsprechender Indikationsstellung und bei fehlenden Therapiealternativen ermöglicht werden, diese Arzneimittel zu therapeutischen Zwecken in standardisierter Qualität durch Abgabe in Apotheken zu erhalten.“

Das Gesetz würde vor allem dazu dienen den bürokratischen Aufwand zu verringern der bislang noch nötig ist, um Cannabis vom Arzt verschrieben zu bekommen sagt der Vorstand der Hanffreunde Münster e.V. Micha Greif im Radio Q-Interview. Außerdem werde mit dem neuen Gesetz der Eigenanbau wieder verboten, zum Ausgleich dazu, dass in Zukunft die Krankenkassen verpflichtet sind die Kosten für eine Behandlung mit Cannabis zu übernehmen.

Die allgemeinen Legalisierungsbestrebungen um die Genussdroge Cannabis sind von den Bestrebungen Cannabis als Medizin voranzubringen, kaum zu trennen. Das zeigt, dass es sich bei Cannabis trotz all der vermeintlichen Vorteil immer noch um eine Droge handelt. Das dürfe man nicht vergessen, betont der pharmazeutische Biologe Prof. Theo Dingermann.



Zukunft

Die Zukunft von Cannabis als Arzneipflanze hängt von so vielen Faktoren ab, dass es schwer vorauszusagen ist, ob es zu einer allgemeinen Legalisierung kommen wird. Zumindest im Bereich der Medizin gibt es immer mehr politische Bewegungen dahingehend, Cannabis als Arzneipflanze zu behandeln und sie zur medizinischen Anwendung zu bringen.