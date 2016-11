Wie funktioniert eigentlich...? - IQ

Wir machen die Nudeln von gestern in der Mikrowelle warm, wir bremsen an roten Ampeln. Viele Gegenstände benutzen wir, ohne groß darüber nachzudenken und uns zu fragen, wie sie eigentlich genau funktionieren. Genau das haben wir in dieser Ausgabe von IQ-Campusscience aber mal getan und sind den Dingen auf den Grund gegangen.

Gegenüber der normalen Herdplatte hat der Induktionsherd einen ganz großen Vorteil: Er wird nicht heiß. Das liegt daran, dass der Topf oder die Pfanne nicht durch den Untergrund erhitzt wird, sondern durch einen Strom, der in den Topf "induziert" wird. Über sehr schnell wechselnde magnetische Felder, die in einer Kupferspule unter der Glaskeramik erzeugt werden, werden die elektrische Ladungen im Metall des Topfes angeregt. Es entstehen Wirbelströme, die durch den Widerstand des Metalls in Wärme umgesetzt werden. Dadurch, dass die Wärme direkt im Topf erzeugt wird, reagiert der Induktionsherd viel schneller als ein herkömmlicher Herd. Besonders in den ersten Minuten kann man so viel Energie im Gegensatz zum normalen Herd einsparen, weil der Topf quasi sofort heiß wird. Außerdem gibt es deutlich weniger Abwärme, durch die bei einer normalen Herdplatte auch enorm viel Energie verloren geht.

Ein Nachteil des Induktionsherds ist, dass man viele Töpfe nicht mit einem solchen Herd verwenden kann. Theoretisch funktioniert das Induktionsprinzip mit jedem Topf aus Metall, die meisten Induktionsherde schalten sich aber nur ein, wenn der Topf aus einem ferromagnetischen Metall ist, zum Beispiel Eisen. Das Eisen reagiert noch direkter auf das Magnetfeld und schafft es, die Energie des Feldes zu bündeln. Mit einem Topf aus Eisen wird der Induktionsherd noch einmal um ein Drittel effizienter. Was gerade viele Studenten davon abhalten wird, einen Induktionsherd in ihre WG einzubauen, ist der Preis. Induktionsherde sind noch immer deutlich teurer als Herde, die mit Gas, oder der klassischen Metallplatte funktionieren. Doch noch gibt es diese Technik nicht sehr lange. Durch weitere Forschung gelingt es vielleicht schon bald, Induktionsherde günstiger und noch effizienter zu produzieren.

Bremsen haben dem ein oder anderen schon das Leben gerettet. Damit sind jetzt nicht die Insekten gemeint, sondern die Dinger, die Autos und Fahrräder zum Stehen bringen. Wir haben verschiedene Bremsen-Typen und ihre Vor- und Nachteile zusammengestellt:

In der heutigen Zeit kommen bei motorisierten Fahrzeugen, also PKW, LKW oder Motorräder hauptsächlich zwei Bremsen-Typen zum Einsatz: Die Trommelbremse und die Scheibenbremse.

Die Trommelbremse

Wie der Name schon sagt, hat diese Bremse die Form einer Trommel im inneren eines Rades. Beim Druck auf das Bremspedal wird eine bestimmte Bremsflüssigkeit in den Bremszylinder gepresst, der sich in der Trommel befindet. Dadurch drückt der Zylinder in beide Richtungen gegen die ringförmigen Bremsbacken. An den Bremsbacken befindet sich auf der Außenseite der Bremsbelag, der durch den ganzen Vorgang gegen die Innenseite des Rades gedrückt wird. Durch die dadurch entstehende Reibungswirkung wird das Rad gebremst.

Vor-/ und Nachteile

Dadurch, dass die Trommelbremse von außen geschlossen ist, ist sie weniger empfindlich gegen Verschmutzung. Gleichzeitig ist es aber auch aufwendiger und kostspieliger Reparaturarbeiten an der Bremse vorzunehmen. Das Hauptproblem einer Trommelbremse ist der Trend der unterschiedlichen Abnutzung der Bremsbeläge, wodurch das Fahrzeug beim Bremsen zum Ausbrechen in eine Richtung neigt. Heutzutage ist die Trommelbremse größtenteils von der Scheibenbremse abgelöst worden. Eine Trommelbremse wird höchstens noch an der Hinterachse eines PKWs verwendet.

Die Scheibenbremse

Ähnlich wie bei der Trommelbremse wird auch bei der Scheibenbremse durch den Druck auf das Bremspedal die Bremsflüssigkeit in einen Zylinder gepresst. In der Folge werden von beiden Seiten die Bremsbeläge gegen die Bremsscheibe gedrückt. Die Bremsscheibe ist an der Radnabe befestigt, dreht sich also mit - durch das Abbremsen der Bremsscheibe wird somit auch das gesamte Rad gebremst. Zur besseren Hitzeableitung sieht man auch öfter gelöcherte Bremsscheiben. Wird die Bremse zu heiß, nutzen sich die Bremsbeläge deutlich schneller ab. Dies zeigt sich durch aufsteigenden schwarzen Bremsstaub beim Bremsen. Die Scheibenbremse kommt übrigens nicht wie viele Entwicklungen aus dem Motorsport, sondern aus dem Flugzeugbau.

Vor-/ und Nachteile

Im Gegensatz zur Trommelbremse zieht die Scheibenbremse auf Dauer nicht auf eine Seite. Sie ist allerdings anfälliger gegen Schmutz oder Nässe. Die Scheibenbremse ist besonders nützlich, da sie bei gleicher Bremskraft eine deutlich höhere Bremswirkung als die Trommelbremse erzielt. Außerdem ist eine Scheibenbremse einfacher zu reparieren.

Feststellbremse oder Handbremse

Durch den Zug am Hebel oder alternativ den Tritt auf ein Extra-Pedal wird der Bremsbelag auf die Scheibe gedrückt. Im Gegensatz zur Trommel- oder Scheibenbremse funktioniert die Feststellbremse nicht hydraulisch, sondern mechanisch durch einen Seilzug.

Fahrradbremsen

Bei unserem besten Freund, dem Fahrrad, ist die Felgenbremse der gängigste Typ. Durch das Ziehen am Bremshebel, werden zwei Bremsbeläge von außen gegen die Felge eines Rades gedrückt. Auch hier entsteht durch die Reibung die Bremswirkung. Die Rücktrittbremse wird heutzutage immer seltener und kommt auch nur bei Fahrrädern mit Nabenschaltung vor. Das durchgehende Drehen der Pedale in die Gegenrichtung wird bei der Rücktrittbremse durch einen festen Hebel an der hinteren Radnabe verhindert. Blockieren die Pedale, blockiert damit auch die Nabe des Hinterrads und die Bremswirkung entsteht. Dadurch, dass die Bremswirkung an den Hinterrädern immer geringer ist als an den Vorderrädern, ist die Rücktrittbremse nur als Unterstützung der Vorderradbremse geeignet. Bei den Fahrradbremsen gibt es auch noch die Klotzbremse - die aber aus verständlichen Gründen so gut wie gar nicht mehr eingesetzt wird. Bei der Klotzbremse wurde ein Bremsklotz direkt auf die Lauffläche des Reifens gedrückt. Entweder entwickelte sich dadurch so gut wie keine Bremswirkung oder der Reifen wurde innerhalb kurzer Zeit durch das Bremsen völlig zerstört.

