Tierische Rekorde - IQ

Was haben Usain Bolt, Emma Morano, Sultan Kösen und Chandra Bahadur Dangi wohl gemeinsam? Richtig: Sie alle sind Rekordhalter. Wir haben es hier nämlich mit dem schnellsten, dem ältesten, dem kleinsten und dem größten Menschen der Welt zu tun. Auch im Tierreich gibt es solche Rekordhalter, die erstaunliche Fähigkeiten haben bzw. Erstaunliches leisten. In dieser Ausgabe von IQ-Campusscience beschäftigen wir uns mit einem steinalten Hai, Zugvögeln und dem "Reptil des Jahres 2017".

In achtzig Tagen um die Welt, mit dem Segelboot quer über das Meer, mit dem Flieger von einem Kontinent zum nächsten – Wenn es um das Reisen geht, ist der Mensch ein absoluter Rekordjäger.

In der Tierwelt macht Zugvögeln niemand etwas vor, wenn es darum geht, weite Distanzen zurückzulegen. Die Vögel fliegen jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Route, was sie von Standvögeln unterscheidet. Standvögel führen keine regelmäßigen jahreszeitlich bedingten Wanderungen durch und leben das ganze Jahr im selben Gebiet.

Viele Zugvögel fliegen von Skandinavien über Deutschland und weiter über die Meerenge von Gibraltar bis nach Südafrika. Und andere Vögel aus dem hohen Norden fliegen die Route über die Meerenge am Bosporus.

Zugvögel werden in Langstreckenzieher, Kurzstreckenzieher und Mittelstreckenzieher unterteilt, je nach Länge und Strecke der Flüge. Zu den Langstreckenziehern gehören Zugvögel, die ihr Winterquartier in Zentralafrika haben. Denn dort finden sie weiterhin Insekten, die es bei uns in Deutschland im Winter nicht gibt. Zwei der in Deutschland bekanntesten Langzieher sind der Weißstorch und der Kuckuck.

Um die weite Reise zu überstehen, legen sich viele Zugvögel vor dem Flug eine Fettreserve an, mit der sie dann ziemlich weit fliegen können. Aber viel wichtiger ist es, so wenig Energie wie möglich beim Fliegen zu verbrauchen. Deswegen fliegen sehr viele Zugvögel in der sogenannten V-Formation. Sie sind in der Lage, sich in höchster Präzision abzustimmen, wie häufig und in welchem Rhythmus sie mit dem Flügel schlagen müssen, um Energie zu sparen.

Doch es gibt noch viele unbeantwortete Fragen. Man weiß zum Beispiel nicht, wie viel Energie die Tiere tatsächlich sparen, und warum nicht alle Zugvögel in der V-Formation fliegen, die so viel Energie spart.

Auch wenn Schlaf helfen würde, um auf der beschwerlichen Reise zu regenerieren, gibt es viele Zugvögel, die ohne oder mit sehr wenig Schlaf auskommen. Die Pfuhlschnepfe hat den Rekord im Weitflug ohne Pause aufgestellt: Bis zu 11.500 Kilometer legt sie zurück, ohne auch nur einmal Rast zu machen.

Der Mauersegler schläft sogar im Flug. Eine Gehirnhälfte macht Pause und ein Auge ist zu. Mit der anderen Hälfte bleibt er wach.

Genau wie Menschen können sich auf Vögel am Stand der Sonne oder auch an den Sternen orientieren. Zusätzlich haben sie – im Auge, oder auch im Schnabel – noch einen eingebauten Kompass. Damit erkennen sie das Magnetfeld der Erde und wissen, wo sie sind. Das nennt man auch Magnetsinn. Wie er beim Vogel funktioniert, wissen Forscher selbst heute noch nicht ganz genau.