Helau Alaaf!

''Und irgendwann sitze ich mit meinen Enkeln vorm Kamin und erzähl' ihnen von Genießen mit Jan und Jonas. Helau!'' - Clueso, Februar 2062

Karneval ist vorbei. Das ist erstmal gut. Wenn ihr euch aber schon wieder nach Luftschlangen und Kamelle sehnt, solltet ihr jetzt nicht wegklicken!

Wir haben den Rosenmontagszug in Münster besucht und berichten von katastrophalen Zuständen. Dschungelcampbewohner, Bananen, Marlboro-Cowboy und Jesus. Wir hatten sie alle vor'm Mikrofon.

Gegessen haben wir in der neuen Sendung leider nicht. Jonas war pleite und konnte uns nichts kochen. Aber wir hatten ohnehin sehr viel vor. Zum Beispiel hat Steffen krasse Sachen gemacht! Er war sehr begeistert, als er letzte Woche erfahren hat, dass er DEN Karnevalshit für's kommende Jahr schreiben durfte. Es war nicht anders zu erwarten: Steffen hat sich wirklich Mühe gegeben. Herausgekommen ist ein Hit für Groß und Klein. Wir präsentieren, stolz wie Oscar: KARNEVAL, KARNEVAL - mit dem Cowboy und der Helga.

Hier ist der Text, am besten fangt ihr sofort an, ihn auswendig zu lernen. Nichts ist peinlicher, als am 11.11. nicht mitsingen zu können. Und denkt immer daran:



Grünkohl, saufen und der Prinz sein - das ist alles was wir wollen!