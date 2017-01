Der Coffeeshop

Heute mit einem Bericht zum MuslimBan Protest in Münster, den Leiterinnen der Jüdischen Hochschulgruppe in Münster und dem japanischen Trend Waldbaden.

Auch in Münster versammelten sich gestern Abend Demonstrierende in der Stubengasse, um unter dem Namen 'Muslim Ban Protest' gegen die Einreisebestimmungen der USA zu protestieren.

Seit August 2016 ist die Jüdische Hochschulgruppe in der Liste der Hochschulgruppen an der WWU. Sophie Nielsen und Liana Kotliar leiten die Hillel Gruppe in Münster. Sie erzählen von ihren Zielen, ihren Aktionen und Feiertagen außerhalb der Ferien.

Der aus Japan stammende Trend des Waldbadens soll gegen Stress helfen. Hintergründe erfahrt Ihr hier.