Der Coffeeshop

Heute mit der Hochschulgruppe MTP, Gruselclowns und den Filmen "Lotte" und "Die Geträumten".

MTP - Marketing zwischen Theorie und Praxis ist eine Studenteninitiative, die einen Mehrwert für Marketing-Interessierte Studenten bieten soll. Radio Q-Reporterin Lena Stolz hat sich die Studenteninitiative für euch genauer angeschaut.

Gruselclowns - die sind im Moment in aller Munde. Wir haben für euch das Wichtigste zusammengefasst und uns bei der Polizei erkundigt, ob es schon Gruselclown-Fälle in Münster gab und was ihr am besten bei einer Begegnung mit den Clowns machen könnt.

Radio Q-Reporter August von Gehren hat sich mit den neuen Kinofilmen von heute beschäftigt und stellt die beiden Filme “Lotte” und “die Gestörten” vor. Die Filme laufen heute Abend im Cinema Münster. “Die Geträumten” laufen um 17:15 Uhr und “Lotte” läuft ab 21:15 Uhr im Kino. Also Neu im Kino anhören und anschließend ins Kino gehen.