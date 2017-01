Der Coffeshop

Der Coffeeshop am Freitag heute mit einem Studiogespräch mit Theaterregisseur Benjamin Eggers zu seinem neuen Stück, einem Gespräch mit Sherif Rizkallah von WDRforyou, einem Beitrag zu Unisex-Toiletten und einem Beitrag zum Band-Interview mit I Heart Sharks.

Im Studiogespräch berichtet Benjamin Eggers, Theaterregisseur, über sein neues Stück "Kopf Kunst Pflicht Baal". Außerdem erzählt er über die Herausforderungen als junger Künstler in der Theaterbranche. "Kopf Kunst Pflicht Baal" wird im Theater im Pumpenhaus aufgeführt.

Am Samstag findet in Münster das Diskussionsformat Hörsaal Talk an der Uni Münster statt. Zu Gast ist Politiker Gregor Gysi. Den Hörsaal Talk moderiert der 21-Jährige Politikstudent Sherif Rizkallah. Im Studiogespräch berichtet er, was das Publikum erwarten wird und wie er sich vorbereitet.