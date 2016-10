Der Coffeeshop

Heute mit unseren Top 3-Titel, frisch von der Frankfurter Buchmesse

Wenn ein Buch eine saftige Seemannsbeleidigung auf dem Cover trägt, darf der Inhalt an Intensität nicht hinten anstehen. Vor dem Buch Fotzenfenderschweine von Almut Klotz wurde in den Medien aufgrund des provokanten Titels ausdrücklich gewarnt - ehe die entsprechende Redaktion ein Blick auf den Inhalt geworfen zu haben schien. Was sie dort gefunden hätte, strotzt vor Intensität ebenso wie vor unzähligen weiteren Kraftausdrücken - aber auch vor Lebensklugheit und handfester Liebe. Die Autorin und Mitbegründerin der Band Lassie Singers aus den 90ern, erzählt von ihrer Beziehung zu Christian Dabeler. Der ist einer dieser Kerle, die alles und jeden lautstark und rabiat als Mainstream und/oder dumm abtun. Der dann aber auch am Fluss stehen kann und das Idyll aus Wasser und Entenfamilie mit Pipi in den Augen und einem empfindsamen “hier hat der liebe Gott hingeschissen“ durchaus zu schätzen weiß. Frei nach Liebe wird oft überbewertet findet man hier weder Kitsch, noch Künstler-Boheme-Heimeligkeit, sondern zwei exzentrische Menschen, die sich sowohl miteinander als auch aneinander abarbeiten. Almut Klotz konnte den Text nicht beenden, nach ihrem Tod übergab ihr Partner ihn fragmentarisch und so wie er war dem Verbrecher-Verlag. Der veröffentlichte ihn und verteidigt ihn samt Titel heute öffentlich.

Almut Klotz: Fotzenfenderschweine. Verbrecher Verlag, 19,90.

Thomas Meinecke hat sich ganz dem Pop verschrieben. Er macht sowohl Musik als auch Literatur und beidem lässt sich mit Fug und Recht dem Motiv des Sampelns zuordnen. Ob Meinecke auflegt oder schreibt, was am Ende rauskommt, enthält neben einem zünftigem Anteil Thomas auch eine Vielzahl an Querverweisen und Zitaten aus Pop-Kultur und -Wissenschaft. Vor allem die Genderforschung lässt Meinecke dabei nicht los. Auch die Mode, ein weiteres Steckenpferd des Allround-Mannes hat ihren Weg in seinen neuen Roman „Selbst“ gefunden. Dort fungiert Mode vor allem als Kommunikationsplattform auf der nicht zuletzt Sexualität in jeder Form verhandelt wird. Im Kern stehen dabei drei junge Frankfurter, die sich Mode und Sexualität sowohl auf praktischer als auf theoretischer Ebene widmen.

Was nun unter dem Titel Selbst erscheint, liest sich dank aller Zitate streckenweise sperrig. Hat aber immer noch eine Menge Pop und wird so zur gewitzten Auseinandersetzung mit komplizierten Diskursen.

Thomas Meinecke: Selbst. Suhrkamp Verlag, 25€.

Menschliche und etwas skurrile Abbildungen von Gott haben wir in diesem Kulturjahr schon erlebt. Als garstiger alter Mann kam Gott mit Jaco Van Dormaels Komödie Das brandneue Testament in die Kinos. In Axel Hackes neuem Roman taucht Gott wieder als alternder Herr auf.Doch dieses Mal ist es ein freundlicher Gott. Nur traurig ist er, weil in seiner Schöpfung so viel Mist passiert. Hackes Gott sucht seinen Trost sowohl im Champagner als auch bei den Menschen, seiner Schöpfung selbst und kann so dem Protagonisten begegnen und die Geschichte entsteht.

Ein bisschen versucht Axel Hacke in seinem neuen Roman, die ganzen großen Fragen zu verhandeln, die man angesichts von Gewalt und Schrecken an eine Gottes- oder Schöpferinstanz mit sich herumtragen könnte. Dass Hacke auch Kolumnist ist, bei dem Magazin der Süddeutschen nämlich, kommt ihm dabei zugute - Die ach so großen Fragen lassen leicht aber klug lesen. Es könnte die Gefahr bestehen, dass die ewige Frage nach dem Übel dieser Welt ins Lapidare abrutscht – aber vielleicht tut das dem Übel dieser Welt ja mal ganz gut.

Axel Hacke: Die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Kunstmann Verlag, 18€.