Der Coffeeshop

Heute mit der Wahl in Frankreich und einem Studiogast zu POETRY 2017.

Die Wahl in Frankreich

Am Sonntag hat Frankreich in der ersten Runde einen neuen Präsidenten gewählt. Das #whatseurope17-team hat für Radio Q die Wahlen begleitet. Gestern waren sie in Düsseldorf vor Ort.

Mehr Infos zum Programm der Kandidaten und auch dazu, wie mächtig Frankreichs Präsident eigentlich ist könnt ihr in unser Abendsendung Qlumbus nachhören.

POETRY 2017

In Münster startet heute das Projekt POETRY 2017. Andreas Weber vom Tatwort Poetry Slam war dazu im Studio zu Gast.