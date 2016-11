Coffeeshop vom 22.11.2016

Heute mit dem Literatur 22 - Leseabend und Infos zum Go-For-A-Ride-Day.

Jörg Rostek, der Organisator von Literatur 22 ist bei uns zu Gast im Studio. Wenn ihr an einem Leseabend, bei dem jeder mitwirken kann, interessiert seid und wissen wollt, was genau heute Abend im Bäcker am H1 passiert, erfahrt ihr hier mehr:

Heute ist Go-for-a-ride-day. Wir berichten über den Ursprung des Aktionstages und stellen Euch mögliche Reiseziele mit Eurem Semesterticket vor.

Isabel Blume, die Spitzenkandidatin von der RCDS, beantwortet Fragen zur anstehenden StuPa-Wahl.