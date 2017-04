Der Coffeeshop

Heute im Coffeeshop: Was hat es eigentlich mit dem Code 'Luisa' auf sich? Außerdem war die Band Hermetrik zu Gast im Studio.

Im Dezember 2016 hat der Frauen Notruf Münster die Luisa-Kampagne ins Leben gerufen. Sie soll Frauen dabei helfen, sich beim Feiern sicherer zu fühlen. Doch wie wird das Angebot eigentlich angenommen und was denken die Münsteraner Studentinnen darüber?

Die Indie-Rock- und Post-Punk-Band Hermetrik spielt am 27. April in der Roten Lola in Münster. Wir haben sie bereits jetzt zum Interview getroffen und unter anderem über die Arbeit an ihrer neuen EP "Lights" gesprochen.