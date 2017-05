Der Coffeeshop

Heute mit zwei Studiogästen von der Hochschulgruppe Amnesty Münster, einer Reportage über Thekengeschichten in Münster, einem Bericht über die Premiere "vom Schwinden" im Pumpenhaus und einer neuen Folge des UNIversalwissens, in der erklärt wird, wie eigentlich das Essen in die Mensa kommt.

Annika Marxl und Christian Porschen von Amnesty Münster haben uns im Studio besucht und haben uns über die Ziele des Sponsorenlaufs am Samstag aufgeklärt.

Studierende in Münster kennen die einschlägigen Establissements, in denen gefeiert, getanzt und gelacht wird. Deike Terhorst war in Münsters Kneipen unterwegs und hat skurrile Thekengeschichten eingefangen.

In der neusten Cactus - Theater Produktion „Vom Schwinden“ lässt eine Krankheit junge Frauen vergessen. Wir berichten von der Premiere und haben mit der Regisseurin gesprochen.

UNIversalwissen: Der Blick hinter die Kulissen - Heute beantworten wir die Frage, wie eigentlich unser Essen in die Mensa kommt.