Der Coffeeshop

Heute stellen wir euch die neue Campus-Praxis in Münster vor. Außerdem wird es sportlich mit Mittelaltertanz und Wasserrugby. Und für Entspannung sorgt das Autogene Training.

In der neuen Campus-Praxis in Münster haben Medizinstudenten bald die Möglichkeit praktische Erfahrungen zu sammeln. Radio-Q Reporterin Hannah Kemper hat mit Prof. Dr. Maisel, dem Leiter des Centrums für Allgemeinmedizin der Uni Münster, gesprochen und verrät euch, was man sich darunter vorstellen kann.

Stress im Studium? Das kennen wir doch alle. Doch was kann man dagegen tun? Radio Q-Reporterin Anna Schütz hat sich für euch mit dem Thema "Autogenes Training" auseinandergesetzt und verrät, was es damit eigentlich auf sich hat.

Radio Q- Reporterin Julia Cebella war beim Hochschulsport und hat sich mal im Mittelalter- und Renaissancetanz ausprobiert.

Unser Radio Q-Reporter Martin Heuchel hat sich mal beim Hochschulsport umgeschaut und die Spielgruppe Unterwasserrugby besucht. Was da so abgeht und was Unterwasserrugby überhaupt ist, erfahrt ihr hier!