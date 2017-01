Der Coffeeshop

Heute mit Diskussionen um den Erfolg der NFL in Deutschland und die Zensur-Debatte mit Serdar Somuncu und dem WDR.

Fußball statt Football - Der Erfolg der NFL in Deutschland

Es ist nicht mehr lang bis zum Super Bowl. Am kommenden Sonntag entscheidet sich, welche Teams am 5. Februar gegeneinander antreten werden. Auch in Münster ist der Football längst angekommen. Hier geht es zum vollen Beitrag.

Somuncu vs. WDR

Ein unbequemer Kabarettist sollte keine Seltenheit sein. In Deutschland ist er es aber, behauptet Serdar Somuncu. Warum er sich zensiert fühlt, und welche Argumente die deutschen Sender haben, erfahrt ihr hier.