Der Coffeshop

Heute mit der UAEM Aktionswoche, dem Weltstudierendentag, dem Studiogast Prof. Merkel, der über Terror und die Grenzen des staatlichen Handelns spricht und dem Film "Paterson" der Neu ins Kino kommt

UAEM hat gestern im Rahmen der "Access to Medicine Week" eine Podiumsdiskussion zum Thema Antibiotikaresistenz organisiert.

UAEM möchte unter anderem allen Menschen den Zugang zu Medikamenten ermöglichen und vor allem, dass die Medikamente für alle Menschen bezahlbar sind.

Ihr Grundsatz ist: "Lets make medicines for people - not for profit".

Heute ist Weltstudierendentag. Warum sich das Studium in Münster lohnt und wie viele Seiten die wahrscheinlich kürzeste Doktorarbeit an der Uni Münster hatte, erfahrt ihr hier!

Wie geht man mit der schwierigen Frage nach dem Umgang mit Terror um?

Um uns diese Frage zu beantworten ist Prof. Reinhard Merkel, Mitglied des deutschen Ethikrates und Professor der Uni Hamburg, zu uns ins Studio gekommen. Heute Abend hält er einen öffentlichen Vortrag im JO1 um 18 Uhr zum Thema "Terror - Grenzen staatlichen Handelns".

Was gibts neu im Kino? Der Film Paterson von Regisseur Jarmusch hat heute Premiere. Eine leichte Kommödie als Gegenentwurf zu den ganzen action-orientierten Filmen, die im Kino laufen.

Neugierig? Mehr erfahrt ihr hier: