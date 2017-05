Der Coffeeshop

Heute erfahrt ihr was über Alumni-Arbeit der Uni Münster, das Repair Cafe und die Hafenkäserei!

Unsere Rubrik UNIversalwissen startet in die erste Runde. Heute erfahrt ihr etwas über die Alumni-Arbeit der Uni Münster und was sich hinter diesem Begriff verbirgt.

Was machen wir mit einem Staubsauger, der einfach nicht mehr anspringt? Mit Omas Nähmaschine, die wieder zum Einsatz kommen soll, aber mit den Jahren schwergängig geworden ist? Oder mit der Küchenwaage, die nicht mehr funktionieren möchte? Wegwerfen? Auf keinen Fall!

In Münster gibt es eine gute Möglichkeit, all diese Dinge wieder zum Leben zu erwecken, nämlich im Repair Café. Das ist ein offener Treff, bei dem Besucher ihre eigenen defekten Gegenstände bei Kaffee und Kuchen selbst reparieren können. Statt findet das Ganze jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat im JIB in Münster. Wir haben es ausprobiert.

Ann Paulin Söbbecke, Geschäftsführerin der Hafenkäserei, hat im Interview einiges über ihren Betrieb, das Prinzip und die Idee einer Schaukäserei und natürlich ganz viel über Käse erzählt.