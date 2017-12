Der Coffeeshop

Am heutigen Coffeeshop am Freitag beschäftigten wir uns unter anderem mit dem Beginn der Darts-WM, Netzneutralitä und Lebensmitteldiebstahl in WGs.

Außerdem berichten wir über das Finale der WDR-Show "Der beste Chor des Westens", in dem auch ein Chor aus Münster auftritt.