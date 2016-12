Der Coffeeshop

Heute mit einem Kommentar zu einem Theaterstück über das Ende der Welt, einem Beitrag über Zauberkunst in Münster, Echte News über Fake News, und einer Rezension zu "Rogue One".

Ist die Welt noch zu retten? Carolin Hasennauer sah in dem neuen Stück des "Cactus Jugendtheater" einen Appell an das Publikum, sich selbst in die Pflicht zu nehmen.

Zaubern müsste man können! Wie sich herausstellt, kann man das lernen. Über den Magischen Zirkel, seine Mitglieder und die Frage, ob Zauberer wirklich zaubern können.

Fake News verbreiten sich schnell, bringen Menschen gegeneinander auf und werden oft politisch instrumentalisiert. Julian Kinlechner fasst zusammen wie man sich absichern kann, keinen Enten aufzusitzen.

Die Zeitleiste der Star-Wars-Saga ist nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Dass es jetzt noch ein Spin-Off der Saga gibt, macht die Sache nicht einfacher. Deswegen erklärt Sebastian Rotter, wo "Rogue One" im Star Wars-Universum einzuordnen ist und welche bekannten und neuen Gesichter wir zu erwarten haben.