Der Coffeeshop vom 15.11.2016

Heute mit dem Studiengangscheck Kulturpoetik in Literatur und Medien sowie Studiogast Matthias Freise zur Veranstaltungsreihe Politik im Film.

Seit 2008 kann man am Germanistischen Institut der Uni Münster den Master Kulturpoetik der Literatur und Medien studieren. Darin geht es um die Auseinandersetzung mit Texten – aber was kann Text eigentlich alles sein? Und was hat das eigentlich mit Game of Thrones zu tun?

Der Organisator der morgen am Institut für Politikwissenschaft startenden Filmreihe "Politik im Film", Dr. Matthias Freise, war bei uns zu Gast und erklärte uns, was an "Fight Club" eigentlich politisch ist.