Der Coffeeshop

Heute mit den Ergebnissen der NRW-Landtagswahl, Serviceangeboten des AStA und einem Rückblick auf den Eurovision Song Contest.

Gestern war es endlich so weit - NRW hat gewählt. Schnell ist klar, dass sich nach dieser Wahl einige Änderungen für NRW ergeben werden. Klare Wahlgewinner sind nämlich CDU und FDP, die SPD dagegen hat überraschend einige Stimmen verloren und erreicht ein historisch schlechtes Ergebnis. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft trat deshalb noch gestern Abend von all ihren Ämtern zurück. Die Linken scheitern außerdem ganz knapp an der Fünfprozenthürde und dürfen somit nicht in den Landtag einziehen. Stattdessen hat aber die AfD die 5% geschafft.

So hat Münster gewählt:

Erststimmen: Zweitstimmen

SPD - 32% SPD - 27,89%

CDU - 37,37% CDU - 31,66%

Grüne - 11,88% Grüne - 12,46%

FDP - 7,74% FDP - 13,53%

Piraten - 1,39% Piraten - 0,99%

die Linke - 5,7% Die Linke - 6,88%

ÖDP - 0,64% ÖDP - 0,42%

AfD - 3,12% AfD - 3,70%

Die Wahlbeteiligung lag in Gesamt NRW bei knapp 66 Prozent, in Münster haben mehr Leute gewählt, hier sind es 72 Prozent.

Und alle Studierenden so: "Wer kümmer sich um mich?" Und der AStA so: "Halt meine Mate". Radio Q-Reporterin Charlotte Janosa hat alle AStA-Angebote für euch zusammengefasst.

Salvador Sobral aus Portugal gewinnt überraschend den ESC in Kiew und setzt sich mit seiner gefühlvollen Ballade gegen alle anderen Favoriten durch. Deutschland muss sich mal wieder mit dem vorletzten Platz zufrieden geben. Radio Q-Reporterin Weeke Baumeister berichtet über die Einzelheiten.