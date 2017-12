Der Coffeeshop

Heute der Themen-Coffeeshop zur Premiere von Star Wars Episode VIII. Die letzten Jedi des Campussenders haben sich zusammen getan. Sie haben sich so ziemlich jedem Thema gewidmet, dass man in einer dreistündigen Morningshow an diesem besonderen Tag ansprechen kann.

Jeder kennt Star Wars

Kaum eine Saga hat sich so ins kulturelle Gedächtnis eingeprägt wie Star Wars. Selbst wenn man noch keinen einzigen Film gesehen hat, kennt man zumindest grobe Handlungen. Radio Q-Reporter Hanno Jenkel hat in unserer Redaktion die Leute ausfindig gemacht, die der Filmreihe nicht so viel abgewinnen können. Trotzdem mussten sie ihr "Wissen" unter Beweis stellen.

Die historischen Bezüge in Star Wars

Egal ob Original Trilogie, Prequels oder die neuen Filme: Star Wars ließ sich immer schon von realen historischen und politischen Ereignissen beeinflussen. Radio Q-Reporter Michael Landwehr hat die Bezüge genauer unter die Lupe genommen.

Die nachträglichen Änderungen an der alten Trilogie

So sehr man die Idee von Star Wars George Lucas zu Gute halten muss, so sehr wird er auch für seine Änderungen an Neuveröffentlichungen der Klassiker kritisiert. Radio Q-Reporter Philipp Saukel erklärt warum.

Die Erwartungen sind hoch

Radio Q-Reporter Luca Hollenberg hat die Münsteraner nach ihrer Meinung zu Episode VII gefragt und was sie sich von der jetzt erschienenden Episode VIII erwarten.

Die Star Wars Premiere in Münster

Zwei Jahre mussten die Fans warten bis die reguläre Star Wars Saga um eine weitere Episode erweitert wird. Radio Q-Reporter Hanno Jenkel war bei der Premiere und berichtet von seinen Eindrücken vom Film und den Reaktionen. (Keine Spoiler, aber wer völlig unvoreingenommen in den Film gehen will, sollte diesen Abschnitt zunächst überspringen.)