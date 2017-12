Coffeshop 13.12.2017

Heute geht es bei uns im Coffeshop um die Webserie Wishlist, bei der unter adnerem auch Studenten mitgewirkt haben. Außerdem beschäftigen wir uns mit den aktuellen Regierungsgesprächen von SPD und Union.

Die zweite Staffel der Webserie Wishlist feierte am Montag in Köln Premiere. Radio Q-Reporterin Johanna Hoffman hat dort hinter die Kulissen geschaut und erzählt, was es mit der Serie auf sich hat. Außerdem erfährt sie, was so alles am Set passiert und wie das Drehen abläuft.

SPD und Union treffen sich heute im Laufe des Tages zu Gesprächen und ersten Annäherungen für eine mögliche gemeinsame Regierung. Seit den Wahlen im September ist immer noch keine Entscheidung getroffen worden und mit dem Scheitern der Jamaika-Koalition, sprechen sich jetzt immer mehr Politiker für eine große Koalition aus. Radio Q-Reporterin Maren Tinnefeld hat sich in einem Kommentar zu der aktuellen Situation geäußert.