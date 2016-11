Der Coffeeshop

Heute mit der Henry Moore Ausstellung im LWL-Museum, Hatemining und Trash aus der Promiwelt

Wer in letzter Zeit am Aegidiimarkt war, dem ist sicher schon die neue Statue vor dem LWL-Museum ins Auge gefallen.

Die Statue gehört zu der Henry Moore Ausstellung. Was es damit auf sich hat? Hört es hier nach.

Hinweis: Heute Abend bei der Eröffnung ist der Eintritt gratis.

Der neuste Klatsch & Tratsch aus der Promiwelt. Diese Woche dreht sich natürlich alles um die US-Wahl.

Radio Q-Reporterin Laura Bartels fasst für euch das Wichtigste zusammen.

Was gibt's neues im Kino? Die Mitte der Welt kommt ab heute in die Kinos und Before the Flood könnt ihr euch sogar im Internet gratis angucken.

Neugierig geworden? Alles wichtige erfahrt ihr hier!

Hasskommentare im Internet. Ein Problem, das immer akuter in sozialen Netzwerken wird. Deshalb gibt es ein Projektseminar des Instituts für Wirtschaftsinformatik, dass sich mit Algorithmen zur bekämpfung von Hasskommentaren im Internet beschäftigt. Was aber, wenn Hasskommentare durch Maschinen erstellt werden um ein bestimmtes Meinungsbild zu generieren? Mehr hört ihr hier.