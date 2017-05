Der Coffeeshop

Heute mit einem Snapchat-Projekt über den Holocaust, einem Gespräch über den Tag der verlorenen Socke, einem Beitrag über das Semesterticket am Beispiel des Theaterstücks "Goria" und dem Kandidatencheck für die Grünen.

Die Landtagswahl in NRW rückt immer näher und auch heute stellen wir euch wieder einen der Kandidaten vor. Radio Q Reporterin Marie Brand hat ein Interview mit Christoph Kattentidt über die Themen Bildung, Familie und Arbeitsmarkt geführt.

Was kann ich mit dem Kultursemesterticket eigentlich alles anstellen? Es bietet schließlich viele kostenlose Angebote für uns Studies an! Radio Q Reporterin Nicola Löhr hat das Ganze mal im Stadttheater Münster getestet und sich das Jugendstück "Gloria" angeschaut. Worum es da geht und warum ihr auf jeden Fall euer Kultursemesterticket benutzen solltet, erfahrt ihr in diesem Beitrag!

Ihr kennt das Problem der verlorenen Socke, wenn ihr die Waschmaschine öffnet und feststellt, dass von einem Paar Socken plötzlich nur noch ein Einzelgänger übriggeblieben ist? Dann verzweifelt nicht, sondern nehmt euch die Gedanken zu Unsterblichkeit von unserem Reporter Olli und der Imortalitätsexpertin Marissa Histermann zu Herzen. So könnt ihr der nächsten übriggebliebenen Socke und ihrem verschollenen Pendant entspannter entgegentreten ;)

Snapchat als Plattform für das Gedenken an den Holocaust? Wenn ihr jetzt denkt: Das geht doch gar nicht, dann hört euch unser Telefoninterview mit einem der Initiatoren des Projekts "sachor.jetzt" an. Julian Erbersodbler hat mit unserem Moderator Max Hengesbach gesprochen und ihm erzählt wie das Team auf diese Idee kam und wie die Resonanz der jungen Zielgruppe auf Snapchat ist.