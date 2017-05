Der Coffeeshop

Heute mit einer Buchvorstellung zum Thema Eurokrise, dem SPD-Kandidatencheck und Peng! Improtheater als Studiogast. Außerdem haben wir mit Klaske Oenema gesprochen, die im Rahmen des Poetry Festivals auftritt.

Die wichtigsten politischen Themen sind oft auch die kompliziertesten. Prof. Dr. Johannes Becker, Professor für Finanzwissenschaft an der WWU, möchte mit seinem neuen Buch "Der Odysseus-Komplex" die Zusammenhänge rund um die Eurokrise verständlich machen und bietet einen Lösungsvorschlag. Wir haben für euch nachgefragt, was seine Lösung beinhaltet und was das mit Odysseus und den Sirenen zu tun hat.

Am 14. Mai geht das Superwahljahr 2017 in die nächste Runde: In NRW steht die Landtagswahl an. Wir stellen eine Woche lang jeden Tag eine Kandidatin oder einen Kandidaten vor. Heute erfahrt ihr, was die SPD-Kandidatin Svenja Schulze im Interview zu den Themen Bildung und Hochschule, Familie und Zusammenleben sowie zum Arbeitsmarkt zu sagen hatte.

Neben dem Theater Münster und dem Wolfgang-Borchert-Theater hat unsere Stadt schauspielerisch noch einiges mehr zu bieten. Wir haben Christian Berlin und Dortje Fechner vom Peng! Improtheater zu uns ins Studio eingeladen. Mit einer kleinen live Improvisation bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die anstehenden Shows.

Wer heute Abend noch nichts vorhat, kann sich im Rahmen des Poetry Festivals ins Cuba Nova begeben. Dort tritt Klaske Oenema auf. Sie ist eine Performance Künstlerin, die Musik und Poesie mit Overheadprojektoren in die Black Box bringt. Wie das funktioniert, hat sie uns im Interview erzählt.