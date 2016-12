Der Coffeeshop

Heute mit Valentina Mutter im Studiogespräch über das "Welcome Dinner", einem Bericht über das ERCIS Launch Pad und die Möglichkeiten eines Studiums im Ausland.

Valentina Mutter, Organisatorin des "Welcome Dinners", war heute bei uns und hat erklärt, was das "Welcome Dinner" und die Initiative "Welcome Münster" machen, und was sie auszeichnet. Das "Welcome Dinner" feiert seinen ersten Geburtstag.

Gestern fand das "Launch Pad" des "European Research Institute for Information Systems" statt, wo junge Kreative aus dem IT-Bereich ihre Start-Ups und Konzepte vorstellen konnten.

Wie kann man sich eigentlich für ein Auslandssemester bewerben? Welche Programme gibt es? Was muss Ich dafür tun? Bevor ein riesiges Chaos aus Unterlagen, Zertifikaten und auslaufenden Fristen entsteht, haben wir die wichtigsten Infos und Termine zusammengefasst.