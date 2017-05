Der Coffeeshop

Heute mit einem Beitrag zur kommenden Stichwahl in Frankreich, einer Umfrage zum Thema Frühling, unserem Studiogast Dr. Walter Lindenbaum vom Institut für Musikpädagogik und einem Erfahrungsbericht der Veranstaltung "Studierende Fragen - Politiker antworten".

Zur kommenden Stichwahl in Frankreich fragen wir bei französischen Studierenden der Uni Münster nach und ernten Pro-Europäische Stimmen.

Trotz Wetter-Flaute wollen wir wissen: Was ist das Beste im Frühling?

Studiogast Dr. Walter Lindenbaum stellt das "Neue Wände"-Festival vor und erklärt, worum es sich bei PowerPoint-Karaoke handelt. Noch mehr Informationen zum Programm gibt es auf www.neue-waende.de und die begehrten Restkarten werden am besten direkt an der Theaterkasse oder am WN-Ticketshop am Prinzipalmarkt erworben.

Simon war für uns bei "Studierende fragen - Politiker antworten" und berichtet über seinen Abend mit den Direktkandidaten der verschiedenen Parteien.