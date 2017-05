Der Coffeeshop

Heute haben wir Mitglieder der UAEM als Studiogäste, die uns etwas zum Global-Health Hochschulranking erzählen. Außerdem gibt es Tipps gegen Liebeskummer und Infos zum Neue-Wände Festival.

Liebeskummer loszuwerden ist nicht einfach. Aber die Leute in Münster haben zum Glück einige Tipps, wie man sich den Herzschmerz am schnellsten vom Hals schafft.

Mira und Antonia von UAEM Münster waren heute bei uns im Studio zu Gast und haben erzählt, was es mit dem 6. Platz der Uni Münster beim aktuellen Hochschul-Ranking auf sich hat.

Von musikalischen Acts über Tanz-, Schauspiel- und Comedyauftritte: Das Festival "Neue Wände" hat für alle was zu bieten. Teilnehmer Leon Jaekel hat RadioQ in einem Interview einen kurzen Einblick in das Event gegeben.