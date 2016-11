Der Coffeeshop

Heute mit Infos zum Hochschultag, der Einigung zwischen YouTube und der GEMA und was ihr neues im Kino gucken könnt.

Was steht eigentlich für Münster? Was bringt der Hochschultag? Und welche ist die Lieblingskneipe von Prorektorin Ravenstein?

Hört in den Beitrag mit RadioQ-Reporterin Lena Stolz und erfahrt, was auch für die Schüler am Hochschultag wichtig zu wissen ist.

Was gerade vor dem Schloss stattfindet, haben wir in einem Liveinterview mit unserer Radio Q-Reporterin Teresa Liesenfeld herausgefunden.

Die YouTube und GEMA haben sich geeinigt. Endlich! Musik, die früher gesperrt war, ist jetzt vielleicht verfügbar. Aber was ist die GEMA eigentlich? Und was bedeutet die Einigung für uns Endnutzer?

Für euch gibt es Tipps für die Filme, die ihr heute im Kino angucken könnt: “Eine Geschichte von Liebe und Finsternis” (heute im Schloßtheater um 16:30 Uhr und um 20:40 Uhr) und “Die Ökonomie der Liebe” (um 18:30 Uhr im Cinema). Hört rein und erfahrt mehr über beide Filme!