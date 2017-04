Es brodelt im FH Stupa

Die Campuszeit startet ins Sommersemester. Wir geben euch einen Ausbilck auf die anstehen Höhepunkte in der Hochschulpolitik. Außerdem schauen wir aufs StuPa der FH Münster. Da ging es in der Sendepause hoch her. Zur Podiumsdiskussion zur Landtagswahl geben wir auch unseren Senf dazu.