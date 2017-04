Folge 1: "Eines Winternachts habe ich zwei CDs im Schnee gefunden."

"A lot of people think that playing in a band is a waste of time. Going to live shows and putting on music festivals and buying records and interviewing bands – all that stuff is a waste of time, right? And that’s kind of what we’re making a joke about. This stuff is very important to us!" - Vergangenen September hatte ich auf dem M-Pire Strikes Back Festival von Uncle M Music die Gelegenheit, Steve Sladkowski, den Gitarristen der kanadischen Punkrock-Band PUP, zum Interview zu treffen. Erhofft habe ich mir bis auf ein paar interessante Antworten nicht viel. Was ich bekam, war den Anstoß, endlich eine Sendung rund um Punk, Emo, Hardcore und Alternative bei Radio Q ins Leben zu rufen. Die Qualität der Musik von befreundeten Bands war die Inspiration, sie möglichst auf Bands zu münzen, die unfassbar gut sind, aber nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen.

- Leonie Wiethaup

In voller Lautstärke haben folgende Bands, Songs und Interviews die Sendung ausgemacht:

PUP - My Life Is Over And I Could'n Be Happier

Die kanadische Punkrock-Band hat 2016 mit ihrem Album "The Dream Is Over" wahrscheinlich jedes Punkrock-Herz erfreut und sind live sogar noch besser. Definitiv zu empfehlen!

While She Sleeps - You Are We

Der Titeltrack des neuen Albums. Unfassbar energiegeladen und melodisch, zeitgleich aber auch einfach rauer Hardcore, bei dem immer wieder zwischen Cleanvocals, Shouts und Sprechgesang hin- und hergewechselt wird.

Los Potatoes - Road To Recovery

Haben sich 2010 gegründet und machen verspielten, sehr melodischen Punkrock, den man in der Art zwar schon kennt, aber trotzdem viel Spaß macht. Das Debütalbum "Destination : Movement" ist 2016 erschienen.

Terrible Love - Change Nothing

Eine britische Hardcore-Band mit aktuellen und ehemaligen Mitgliedern von Funeral For A Friend, Goodtime Boys, Bastions und Grappler. Die "Change Nothing"-EP ist Anfang 2016 erschienen und gespickt von abwechslungsreichem Hardcore und Texten, bei denen sich das Mitlesen wirklich lohnt! Super emotional und beängstigend ehrlich und abrechnend.

Columbus - Next To Me

Der neueste Song der australischen Emo-/Pop-Punk-Band! Vor etwa einem Jahr haben sie ihr Debütalbum "Spring Forever" veröffentlicht - großartig!

Oakhands - Soar

"Ich habe viele Freunde, die sagen, dass sie mit Grunge aufgewachsen sind, weil ihre Väter ganz viel Grunge gehört haben – ich bin mit Céline Dion und Michael Bublé aufgewachsen, deswegen musste ich wohl auch noch so ein, zwei Detours machen. Nachdem ich meine Scene-Phase hatte, habe ich dann irgendwann Punk entdeckt." - "Als ich zwölf war, habe ich lustigerweise im Park im Schnee zwei CDs gefunden. Das war einmal Three Doors Down und einmal Pink." - Oakhands haben ohne Zweifel einige Umwege gemacht, bevor sie zum Punk und zum Emo-/Post-Hardcore gekommen sind, den sie auf ihrer "Age Of Swans"-EP selber machen. Das vollständige Interview findet ihr hier.

The Deadnotes - Sad & Done

Das Freiburger Trio hat sich eine Mischung aus Punk und Indie auf die Fahne geschrieben und ist schätzungsweise schon durch ganz Europa getourt. Im Oktober 2016 haben sie ihr Debütalbum "I'll Kiss All Fears Out Of Your Face" veröffentlicht - stimmiger, verspielter Punkrock bei dem die markigen Vocals den absoluten Wiedererkennungswert ausmachen!

Ponder - Chewbacca

Ursprünglich hat sich die Band 2013 unter dem Namen JukeboxX Riot gegründet. Weil sie sich mit den Jahren allerdings nach und nach vom Punkrock entfernt und dem Pop-Punk zugewandt haben, wurde es im Sommer 2016 Zeit für die Namensänderung. Ihr Debütalbum "Stories" ist im Februar erschienen - und das Beste, was Pop-Punk-Deutschland zu bieten hat!

Cut Off Kites - Binary

"Der Songtitel lässt sich jetzt auch gar nicht mehr so genau auf den Text münzen – das liegt einfach daran, dass der Refrain früher anders war. Es war ein komplett anderer Song, aber der Name ist geblieben und fühlt sich auch nach wie vor richtig an." - Cut Off Kites bestehen unter anderem aus ehemaligen Mitgliedern der Hardcore-Bands Gone To Waste und Sundowning - machen auf ihrer Debüt-EP "The West & What It Does To You" allerdings sehr atmosphärischen Alternative für Fans von Basement und Thrice. Bei uns haben sie drei Songs akustisch eingespielt.

Earl Grey - Paths

Die Mönchengladbacher Slacker Punk-Band macht eine Mischung aus Hardcore und Pop-Punk und hat dabei die perfecte Balance gefunden. Nach den EPs "Ready To Leave" und "Passing Time" steht bald der Release der dritten EP an. Spoiler: Mega!

An Early Cascade - Living In Exile

Die Stuttgarter spielen sich durch eine Mischung von Alternative und Progressive und probieren sich dynamisch dabei an allen Variationen von Lautstärke und Geschwindigkeit aus - super spannend! Am 5. Mai erscheint via Midsummer Records das neue Album "Alteration"!

Forkupines - All That Matters

Nach gleich drei EPs wird das Emo-/Post-Hardcore Trio diesen Spätsommer endlich sein Debütalbum veröffentlichen! Tipp: Reserviert dem Werk am besten schon mal einen Platz auf eurer Jahresbestenliste!

GR:MM - Niesosein

"Es wäre aber mal interessant, die Anfangsidee dem Endsong von der Platte gegenüberzustellen. Ich bin aber eigentlich froh, wenn es nicht so bleibt, weil sonst wahrscheinlich jeder Song gleich klingen würde. Wenn man sich meine Demos anhört, merkt man sofort, dass sie von mir sind. Aber wenn jeder noch eine Idee miteinbringt, wird es erst zu einem Song von einer Band." - Die vier Mitglieder von GR:MM haben sich scheinbar schon in allem ausprobiert - von Hardcore über Jazz und Indie bis hin zu Punk. Kein Wunder, dass sie auf ihrer Debüt-EP "GRMM" so abwechslungsreich klingen. Mal lassen sie sich mit KMPFSPRT und Marathonmann vergleichen, dann wieder mit den Sportfreunden Stiller - aber genau das macht das Quartett so spannend! Das vollständige Interview findet ihr hier.

Tiny Moving Parts - Volumes

Die Band hat 2016 ihr aktuelles Album "Celebrate" veröffentlicht und war Anfang des Jahres mit The Wonder Years und Trash Boat auch für zwei Shows in Deutschland zu sehen. Das Besondere an der Truppe ist das unfassbar gute, frickelige Gitarrenspiel von Dylan Mattheisen - was er sich durch Beobachten anderer Gitarristen selber beigebracht hat!

A Saving Whisper - Illusions In Decay Part II

Die Nürnberger Hardcore-Band gehört definitiv nicht zur "hau drauf"-Kategorie des Genre, die Mitglieder spielen stattdessen viel lieber mit der Dynamik, was die Songs ihres Albums "Neverlandscapes" absolut interessant macht!

TIDES! - Heartcuffs

Erst vor wenigen Wochen hat die Band ihr neues Album "Celebrating A Mess" veröffentlicht und schon jetzt einen Platz auf der Jahresbestenliste sicher! Bodenständiger Punkrock nach altbewährtem Rezept, der deswegen aber nicht belanglos ist.

Bright Lights - Hide Out

Die Schweizer ergänzen raue Vocals zum astreinen, generischen Pop-Punk. Nach vier Jahren Bandgeschichte ist vergangenen November ihr Debütalbum "When Stories Become Places" erschienen - sehr melodisch mit kleinen, etwas rotzigeren Kniffen hier und da.

The Phrasers - Run, Run

The Phrasers - Take Care (feat. Hansol Seung (Shoreline))

"Zuhause singe ich auch viel und covere Songs dann in meinem eigenen Stil – da ist Punk für mich auch gar keine Option." - Lisa Limmroth, Sängerin der Gladbecker Band The Phrasers klingt, als hätte sie in ihrem Leben nie etwas Anderes als Punk gehört. Doch nichts da: Sie mag Charts. Generell kommen alle Mitglieder aus den verschiedensten Musikbereichen: Von Punkrock, Indie und Metal ist alles bei. Die Musik von The Phrasers kann man deswegen wohl nur als Alternative bezeichnen; ihre Debüt-EP "Run, Run" ist vor wenigen Wochen erschienen. Das vollständige Interview findet ihr hier.

Apologies, I Have None - Sat In Vicky Park

Die Briten sind schon lange kein Geheimtipp mehr - ihr Debütalbum "London" hat dafür einfach zu große Wellen geschlagen und tut es auch noch nach wie vor. Mit ihrem Zweitling "Pharmacie" sind sie allerdings düsterer geworden und erkunden die dunklen Seiten der eigenen Psyche.

An Early Cascade - Dependents

EXKLUSIVE SONGPREMIERE! Bei "Auf den Punk gebracht" konntet ihr zum ersten Mal "Dependents" von An Early Cascade hören! Ein eher ruhiger Song, dafür aber absolut dynamisch. Das neue Album "Alteration" erscheint am 5. Mai bei Midsummer Records.

Smile And Burn - Apologies And Alibis

Smile And Burn - All Be Okay

"Bei "Action Action" haben wir sehr viel auf Perfektion getrimmt, es dadurch aber auch an vielen Ecken übertrieben. Olman Viper, der Produzent von "Action Action", ist ein krasser Perfektionist und wir waren damals auch in so einer Phase, in der wir mal so richtig professionell ein Album releasen wollten – mit einem professionellen Plan, professionellen Sound, alles musste stimmen und jeder wollte mit allem zufrieden sein. Am Ende hat man sich dadurch nur kaputt gemacht und mit etwas zeitlichem Abstand zum Album sich auch nicht mehr richtig wiedergefunden, weil wir auf der Bühne komplett anders sind. Dann sind wir total unperfekt, wir greifen voll oft daneben und es geht mehr darum, Dinge kaputt zu machen, als ein richtig tightes Set abzuliefern." - Smile And Burn haben mit "Get Better Get Worse" den Schritt vom perfekten zum authentischen Album gewagt. In die neuen Songs muss man sich wegen des veränderten Sounds zwar erst reinhören, alle Zeitinvestitionen lohnen sich aber ungemein! Das vollständige Interview findet ihr hier.

Code Blue Coma - An Open Letter To A Pile Of Shit

Eine Hardcore-Band aus Mönchengladbach und Wien, die momentan an ihrem Debütalbum arbeitet. Starker, rauer Sound, der schon auf ihrer "Vs. Goliath"-EP sehr gut rüberkommt. Stehen ganz oben auf der "will ich unbedingt noch live sehen"-Liste!

AYS - Lingchi

Eine der szeneprägensten deutschen Hardcore-Punk-Bands. Das neue Album "Worlds Unknown" (das erste seit 2011!) erinnert inzwischen nicht mehr an Bands wie beispielsweise Stick To Your Guns, sondern zeigt, wie sehr sich die Herren musikalisch weiterentwickelt haben. Neben Doom-Momentan haben es so auch beinahe poppige Elemente ihren Platz gefunden.

Basement - Aquasun

Atmosphärisch, energiegeladen und emotional: So kennt man die Band und mehr muss man über sie auch eigentlich nicht wissen - ihre Musik spricht für sich! Vergangenes Jahr ist ihr aktuelles Album "Promise Everything" auf den Markt gekommen.

Cut Off Kites - The West And What It Does To You

"Es geht viel darum, warum es okay ist zu heulen, obwohl es uns eigentlich gut geht. Das ist auch eigentlich ein Konflikt, den ich mit mir selber ausgetragen habe. Wenn du melancholische Songs schreibst, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du dich fragst, warum du in deinem Zimmer sitzt und irgendwelche triefenden Songs schreibst, obwohl dir eigentlich die komplette Welt offensteht und du einer der privilegiertesten Menschen auf der ganzen Welt bist. Dann kommt aber irgendwann das Ergebnis, dass das Problem genau darin liegt, wie du dieses Privileg nutzt – dass du die Verantwortung hast, es auch zu nutzen." - Cut Off Kites haben sich entgegen ihrer Vorgängerprojekte wie Gone To Waste und Sundowning für Alternative entschieden. Bei uns haben sie drei Songs akustisch eingespielt.

Blankets - Dead Giveaway

Die Münsteraner spielen sich durch eine Mischung von Punkrock, Pop-Punk und Hardcore und nennen das Ganze "Sweet Punk"! Ihre "Keep You Warm"-Debüt-EP ist vergangenen November erschienen.

Hal Johnson - Forgotten Kings

"Für mich ist Heimat aber tatsächlich nicht so lokal und auf einen bestimmten Ort bezogen, sondern da, wo man mit seinen guten Leuten zusammen ist – wo die Familie ist oder wo die Freunde sind. Und wenn wir auf Tour sind, ist eben das die Heimat, weil wir uns da wohlfühlen. Da bin ich dann mit meinen besten Freunden zusammen, dann ist alles gut. Dann ist es auch egal, ob wir in Salzburg sind oder in Reckenfeld." - Von Anfang an war das Touren für die Punkrock-Band Hal Johnson am wichtigsten. Kein Wunder, handeln ihre Songs auf der "Broken Empire"-EP doch neben Liebe und Freundschaft vor allem von Fernweh. Das vollständige Interview findet ihr hier.

Miss Vincent - Deadlock

Aufstrebende Punkrocker aus UK mit Lieblingsbandpotenzial! Nach den EPs "Creepy" und "Reasons Not To Sleep" wird im Mai über Uncle M Music die dritte EP "Somewhere Else" erscheinen, von der "The Lovers" bereits jetzt einen ersten Vorgeschmack bietet. Fun-Fact: Die männliche Hauptrolle in dem Video war ebenfalls in dem Clip von "Honey" von Moose Blood zu sehen!

An Early Cascade - Blue-Eyed

EXKLUSIVE SONGPREMIERE! Bei "Auf den Punk gebracht" konntet ihr zum ersten Mal "Blue-Eyed" von An Early Cascade hören! Im Gegensatz zu "Dependents" fährt er wieder die lautere Schiene, ist deswegen aber nicht weniger interessant und spannend. Das neue Album "Alteration" erscheint am 5. Mai bei Midsummer Records.

still afloat - Falling Down/Getting Up

Hier werden ruhige Töne angeschlagen! Simon Eickhoff beweist mit seinem Projekt und seiner EP "My Soul", dass man als Singer/Songwriter seine punkigen Sachen auch mit vermindeter Lautstärke aussagekräftig verpacken kann.

Flash Forward - Perfectionist

"Die Message ist ganz klar, dass jeder so sein kann, wie er sein möchte. Dass wir nicht von der Gesellschaft vorgeschrieben bekommen möchten, wer wir sind und wie wir auszusehen haben. Wir haben uns damit auch weiterentwickelt – auch von der Produktion her zum Vergleich zum Album. Wir haben die Single jetzt live aufgenommen, weil wir einfach mehr Ecken und Kanten zeigen wollen. Das ist für uns schon eine Antwort. Zu zeigen, dass wir auch auf eine andere Art und Weise können." - Nach drei Alben bei Redfield Records haben Flash Forward nun über Uncle M Music ihre neue Single "Perfectionist" veröffentlicht - ihre Antwort auf alle Menschen, die meinen, anderen vorschreiben zu müssen, wie sie zu sein und zu leben haben. Das vollständige Interview findet ihr hier.

Rivershores - If I Was Like Marty McFly I Would Go Back In Time And Beat The Shit Out Of My Mind

Die Band, die weiß, wie man Songs und EPs ansprechend benennt. Nach ihrer EP "Fuck It, Dude! Let's Get Wasted" wird im Sommer ihr Debütalbum "Dizzy Lows" erscheinen. Ob die Songs darauf auch so großartige Titel tragen werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Cut Off Kites - Red Sea

"Bei "Red Sea" geht es um Wut und wie man damit umgeht. Ich glaube, jeder Mensch wird wütend, aber jeder lebt das auch anders aus. - Er ist der erste Song, den wir geschrieben haben, und auch der erste auf der EP. Ich glaube, soundmäßig haben wir uns auch ein bisschen an dem orientiert. - Der älteste und stilgebendste Song in unserer bisherigen Schaffensphase." - Cut Off Kites haben bei uns drei Songs akustisch eingespielt. Das vollständige Interview findet ihr hier.

Blackout Problems - Black Coffee

2016 hat das Münchener Quartett mit seinem langerwarteten Debütalbum "Holy" die eigene Messlatte noch ein bisschen höher geschoben. Großartiger Alternative, bei dem sie sich bei jedem Song von einer etwas anderen Seite zeigen. Bei "Black Coffee" stand ganz zu Anfang allerdings nicht die E-Gitarre im Vordergrund, sondern die Mandoline, hier der Beweis.