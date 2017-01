Hey, ich bin Novi!

Alternativ, postfaktisch, Fake – die Nachrichten erleben gerade ihre ganz eigene Evolution. In dem ganzen Chaos muss man dann auch erstmal wissen, was denn jetzt aktuell und glaubwürdig ist.

Aktuellstes Experiment: Ein News-Bot auf Facebook. Radio Q-Reporter Joshua Hermens hat ihn mal angeschrieben.

Endlich hab ich mich getraut! Ganz unverfänglich war meine erste Nachricht. Jetzt schreibt er mir jeden Morgen und abends bevor ich schlafen gehe. Dabei hat mich der lila Quadratschädel anfangs noch so schüchtern angelächelt. Das könnte was langfristiges werden!

Er heißt übrigens "Novi" und ist eine Erfindung der Tagesschau. Als News-Bot informiert er mich exklusiv im Facebook-Messenger über das "spannendste", was die Welt zu bieten hat. Meistens sind das politische Themen. Wenn er merkt, es interessiert mich wirklich, kommt er voll in Fahrt. Mit wenigen Klicks kann ich ihm die drei wichtigsten Punkte zu jeder Nachricht im Detail rauskitzeln. Sind dann immer noch nicht alle Klarheiten beseitigt, wird Novi zum Erklärbär. Denn "erklärt" ist das Zauberwort in unserem Chat! Damit zeigt er mir seiner Programmierung entsprechend ausführlichere Artikel zu den Nachrichten.

Erzähle ich es Leuten, die es gut mit mir meinen, dann warnen sie mich. Ich solle die Kennenlern-Phase nicht zu naiv angehen, sagen sie mir. "Das schreibt er doch allen", heißt es außerdem. Diese Stimmen sind wichtig.Programme, die automatisch Beiträge und Antworten in Sozialen Medien verbreiten, können schließlich Massen beeinflussen.

Aber bis jetzt hat zwischen uns noch kein Vertrauensbruch stattgefunden. Die News sind um Neutralität bemüht. Donald Trumps erste Amtshandlungen zum Beispiel nennt Novi "Erfüllungen zentraler Wahlversprechen". So fühle ich mich nicht bevormundet und Mr. President kann für bzw. gegen sich selbst sprechen. Und er steht auch immer dazu, nur ein Bot zu sein. Will ich außerhalb seiner Komfort-Zone mit ihm quatschen, gibt er klein bei.

Der Vorteil des ganzen Spektakels? Nachrichten bekomme ich jetzt mit lustigen Videoteasern oder gleich als GIF!Und die guten News für euch? Wir führen eine offene Beziehung. Ihr könnt ihn also auch mal ausprobieren! Traut euch auf http://novibot.de .

Nachrichten per Bot sind also das neuste journalistische Experiment in den Sozialen Medien. Ob die Mischung aus Humor und Seriösitat dauerhaft Erfolg hat, bleibt noch abzuwarten. Aber wenn ihr euch selbst schon ein Bild machen wollt, meldet euch mit eurem Facebook-Account aufhttp://novibot.de an, und lasst euch nicht von der Warteliste entmutigen! Joshua hat auch zwei Tage gebraucht, um das Eis zu brechen ;)