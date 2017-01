Mit einer guten Idee Millionär werden

Interview mit Flaschenpost-Gründer Dieter Büchl

Der Getränkelieferdienst Flaschenpost ist ein Münsterner Startup, das es geschafft hat. Gründer Dieter Büchel hat den Radio Q-Reporterinnen Eva Csonka und Anna Schütz verraten, wie er sein Unternehmen zum Erfolg geführt hat, warum man zurzeit sonntags keine Getränke bestellen kann und ob man mit seinem eigenen Unternehmen Millionär werden kann.

Radio Q: Wie bist du ganz allgemein auf die Idee gekommen? Was war deine Eingebung?

Büchl: Die Eingebung war letztendlich der eigene Bedarf und die Situation, dass es mich selbst immer genervt hat, Getränke zu kaufen oder die Kisten irgendwo hin zu schleppen und die Getränke wieder nach Hause zu schleppen. Dann hatte ich mir gedacht: „Das muss auch besser gehen!“ Und habe dann verschiedene Lieferdienste ausprobiert. Nichts hat allerdings so funktioniert, wie ich mir das als Kunde gewünscht habe. Dann lag es nahe, das selbst zu machen.

Radio Q: Du hattest dann also die Idee – und was hast du dann gemacht? Wie hast du sie umgesetzt?

Büchl: Zwei Dinge parallel. Ich habe mich in der Getränkebranche ein wenig umgehört und habe versucht, herauszufinden, wo ich am besten Getränke einkaufen kann, um sie dann entsprechend weiterzuverkaufen. Parallel dazu habe ich mich lange Zeit damit beschäftigt, wie ein Computersystem dafür aussehen müsste: Thema Tourenplanung oder generelle Auftragsabwicklung. Ich habe dann diese Tourenplanung und auch den Onlineshop programmiert, bis das dann soweit war, dass ich mir zugetraut habe, das an den Markt zu bringen. Und dann ging es los.

Radio Q: Wie hast du denn getestet, ob die Idee umsetzbar ist?

Büchl: Also die Akzeptanz im Markt war relativ schnell klar. Da muss man, bei dem was wir machen, ja wirklich nur von Tür zu Tür gehen und die Leute fragen und man findet 100% der Leute, die sagen: „Getränke kaufen finde ich doof. Wenn ihr mir die Getränke zu vernünftigen Konditionen nach Hause bringt, finde ich das super.“ Es ging mir eher um die technische Realisierbarkeit. Das heißt: bekommt man es hin, eine vernünftige Tourenplanung aufzubauen ?

Bekommt man es hin, den Warenfluss im Lager effizient zu gestalten? Ist das alles überhaupt realisierbar?

Radio Q: Warum musste die Flaschenpost bereits nach drei Monaten Testphase eine Pause einlegen?

Büchl: Ich wollte zunächst einfach ausprobieren, ob die Idee klappt oder nicht. Es hat dann in einem Maße funktioniert, wie wir uns das hier im Team gar nicht erhofft hatten – beziehungsweise wir hatten es uns erhofft, aber es ist dann tatsächlich auch eingetreten. Was dann zu einigen Problemen geführt hat, weil das Wachstum für das, worauf wir vorbereitet waren, viel zu schnell passiert ist. Eben weil das Ganze viel zu schnell passiert ist und das Nacharbeiten an diesen Punkten ziemlich aufwändig gewesen wäre, war die Entscheidung, zu sagen: wir pausieren an der Stelle und nehmen uns die Zeit, noch mal in der IT nachzuarbeiten, grundsätzlich noch mal das Thema Logistik auch auf größere Beine zu stellen und damit dann noch mal zu starten. Das ist passiert. Wir waren drei Monate am Markt aktiv, haben dann eben diese Pause gemacht, haben in dieser Zeit der Pause das Thema Finanzierung geregelt und dann eben nach dem Jahr Pause wieder angefangen.

Radio Q: „Flaschenpost“ ist ja ein total passender und kreativer Name für dein Unternehmen. Bist du selber darauf gekommen oder ihr im Team?

Büchl: Im Laufe der Zeit, und die Idee trage ich schon seit zehn Jahren mit mir rum, habe ich mir immer wieder Gedanken über den Namen gemacht und habe auch immer wieder geguckt, welche Internetdomains frei sind, beziehungsweise welche ich mir besorgen kann.

Dabei kam mir irgendwann, das ist mittlerweile bestimmt so fünf bis sieben Jahre her, der Name „Flaschenpost“ unter.

Auch ein wichtiger Tipp hierzu: am Ende muss man manchmal einfach selbst die Entscheidung treffen und muss sagen: „ich finde das so gut“, weil ich auch derjenige bin, der damit leben muss. Oft geht man aber erst los mit seiner Idee und hinterfragt diese – natürlich meist im Freundeskreis. Es gab genug Stimmen, die gesagt haben „Flaschenpost ist total doof“. Ich fand es dann aber gut und da darf man sich nicht zu sehr beeinflussen lassen und muss am Ende die Entscheidung einfach mal so treffen.

Das Flaschenpost-Team mit Hund Lotte

Radio Q: Die Flaschenpost ist bereits in der Vergangenheit und auch aktuell wieder mit dem Gesetz aneinandergeraten. Es geht darum, dass ihr nicht mehr sonntags liefern dürft, weil dass nur der Gastronomie vorbehalten ist…

Büchl: Das ist eben nicht so ganz eindeutig, sonst würden wir das ja auch nicht machen! Im Moment liefern wir nicht sonntags, weil die Bezirksregierung uns das in einem Eilverfahren verboten hat. Das heißt, das Verwaltungsgericht wird jetzt im Laufe des Jahres entscheiden, ob wir am Sonntag liefern dürfen oder nicht. Es gibt im Sonn- und Feiertagsgesetz zahlreiche Ausnahmen, die aber im Gesetzestext leider nicht besonders gut beschrieben sind. Die sind dort eher frei gehalten. Da ist es jetzt nun einmal so, dass wir aus unserer juristischen Auffassung dieses Gesetzestextes eben für uns die Ausnahme erkennen. Der ein oder andere bei der Bezirksregierung erkennt das eben nicht so. Jetzt muss das Gericht letztlich entscheiden, ob wir eine Ausnahme sind oder nicht.

Radio Q: Bekommen die Mitarbeiter denn einen Sonntagszuschlag?

Büchl: Nein, unsere Mitarbeiter bekommen keinen Sonntagszuschlag. Aber wir haben viele Mitarbeiter verloren, die nur am Sonntag arbeiten wollten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sicherlich auch in der Unterscheidung zu dem, was das Gesetz zu vermeiden versucht. Es ist da der Arbeitnehmerschutz, der im Vordergrund steht. Das ist auch völlig in Ordnung. Da stellt sich die Flaschenpost auch gar nicht gegen. Nur ist es schon so, dass man vielleicht abwägen muss, ob wir hier Arbeitnehmer beschäftigen, die von Montag bis Samstag ihre reguläre Arbeit machen und dann am Sonntag zusätzlich arbeiten sollen oder ob wir hier das tun, was wir tun, nämlich Mitarbeiter, und an der Stelle hauptsächlich Studenten, beschäftigen, die gerne am Sonntag arbeiten und die uns jetzt eben verlassen haben.

Radio Q: Meinst du, dass man mit seinem Startup und einer guten Idee Millionär werden kann?

Büchl: (lacht) Ja klar kann man mit einer guten Idee Millionär werden.

Radio Q: War das denn dein Traum und der Grund, warum du dein Startup gegründet hast oder wolltest du einfach den Getränkemarkt revolutionieren?

Büchl: Das ist sicher so, dass ich an irgendeiner Stelle am Anfang den finanziellen Aspekt verfolgt habe. Das wünscht sich vermutlich jeder, dass man Geld verdient und damit dann ein schönes Leben führen kann. Auf der anderen Seite ging es mir aber schon sehr stark darum, die eigenen Entscheidungen zu treffen und jeden Tag das zu tun, worauf ich Lust habe und auch das Ergebnis selbst direkt einsehen zu können – auch das finanzielle Ergebnis. Das war sicherlich völlig unabhängig vom absoluten Wert dessen, was es da zu verdienen gibt. Wo das am Ende absolut landet, bei welchem Betrag, das weiß man vorher nicht. Da versucht man natürlich möglichst viel rauszuholen, aber am Ende geht es ja auch ein bisschen darum seinen Arbeitsalltag schön zu gestalten.