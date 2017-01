Literaturtipps für mehr Optimismus

Grau, kalt und trostlos sieht die Welt momentan draußen aus, Donald Trump ist immer noch US-Präsident und die gnandenlos herannahenden Klausuren verursachen auch nicht gerade einen optimistischen Blick auf die Welt. Die Flucht in die Literatur könnte da eine Lösung sein, denn die kann einen positiveren Blick auf das Leben geben oder aber zeigen, dass es immer noch schlimmer geht

Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry von Rachel Joyce

Harald Fry lebt in der Eintönigkeit seines Rentnerdaseins. Aber schon davor war er nicht mehr als ein Zuschauer seines eigenen Lebens. Wäre er eine Farbe, wäre er beige. In all seinen Lebensjahren hatte er sich weder Freunde noch Feinde gemacht, er war weder faul noch ambitioniert. Er sprach nie mit seinem Sohn, das Pflegeheim für seinen eigenen Vater hatte seine Frau ausgesucht und der Welt stand er skeptisch gegenüber.

Wie so typisch, ist es ein Schicksalsschlag, der ihn die eigene Farblosigkeit erkennen lässt. Krebs. Den hat er natürlich nicht selbst, sondern eine frühere Arbeitskollegin.

Er möchte auf ihren Brief antworten und entschließt sich kurzerhand ihn persönlich vorbeizubringen. Was "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry" von Rachel Joyce uns dann zeigt, ist zwar wirklich unwahrscheinlich, aber auch die Erinnerung an das, was das Leben bunt macht: zufällige Begegnungen, Mut und eine gesunde Portion Unvernunft.

Der Goldene Handschuh von Heinz Strunk

Fritz Honka ist ein Würstchen wie er im Buche steht. Schwächlich, hässlich, hat nichts, kann nichts. Einer von ganz unten. Hängt meist in einer Kneipe mit dem Namen "Zum goldenen Handschuh" herum und betrinkt sich. Und um das Maß an Unannehmlichkeiten voll zu machen, verschleppt er ab und an eine Frau in seine Siffwohnung, um sie dort nach seinem Gutdünken zu halten und zu quälen. Klingt erstmal nicht besonders witzig, ist es auch eigentlich nicht. Aber dann eben irgendwie doch. Denn Heinz Strunk erzählt die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka, der in den 70er Jahren sein Unwesen trieb. Und das auf seine Strunksche Weise dann irgendwie doch ziemlich komisch. So, dass man dann doch immer wieder kichern muss und sich dann doch fast dafür schämt.

Aber zumindest kann man sich sagen - besser in der Bib als in der Hamburger Gosse!



Oliver Twist von Charles Dickens

Besser hier als da trifft wohl auch zu, wenn man in die Welt von Oliver Twist eintaucht. Charles Dickens Roman aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzt sich anhand der Geschichte des Waisenjungen Oliver Twist mit Themen wie Kinderarbeit, sozialer Armut und dicken Löchern im Netz staatlicher Sozialfürsorge auseinander. Sicher ganz schön alt der Schinken, aber immer noch nicht wirklich unaktuell.

Und auch wenn der Roman nicht ganz so übel endet, wie er beginnt - der junge Oliver wird durch viele Hände gegeben und muss einiges mitmachen, bis er ein gutes Ende erleben darf. Und egal, wie tief ihr drinnen steckt in der Suppe aus Klausuren und Hausarbeiten - mit Oliver Twist ist klar - es geht schlimmer. Und auch das hat ein Ende. Und ganz gleich, wie fies es ist - Dickens kann seine Leser und Leserinnen in seine Welt entführen wie kaum ein zweiter.