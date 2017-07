Allgemeinmedizin zum Anfassen- Medizinstudenten in Münster lernen hausärztliche Arbeit kennen

Allgemeinmedizin als Teil der Uniklinik

Eine allgemeinmedizinische Praxis, die Lehre und Forschung verbindet, bei der Studenten den Praxisalltag hautnah miterleben und sogar mitgestalten können- klingt erstmal nach einer guten Möglichkeit für Medizinstudenten um Praxiserfahrung zu sammeln. Seit diesem Jahr ist dies in Münster am Rande Gievenbecks nicht nur theoretisch möglich. Denn in diesem Jahr öffnete die Campus Praxis als allgemeinmedizinische Abteilung des Universitätsklinikums Münster.

Prof. Dr. Maisel, Leiter des Zentrums für Allgemeinmedizin der Uni Münster sagt, man wolle "mit der Campus Praxis Lehre machen und auch in der Campus Praxis Lehre machen". Nahezu alle medizinischen Fächer sind sowieso schon Teil der Universitätsmedizin, jetzt ist es die Allgemeinmedizin auch.

Prof. Dr. Maisel, Leiter des Zentrums für Allgemeinmedizin

Das "Hidden Curriculum" als versteckter Lehrplan

Das sogenannte "Hidden Curriculum" mache diese Praxis so besonders, denn dadurch könne man Lehrprojekte in der Praxis durchführen. In normalen Praxen ginge das nicht so leicht, da in ihnen vor allem die Wirtschaftlichkeit und nicht Lehre und Forschung im Zentrum ständen.

Das ist auch für die Patienten der Campus Praxis eine spannende Sache. "Es wäre nicht im Sinne der Allgemeinmedizin zu sagen, wir machen eine Hausarztpraxis, die wie das sonst in der universitären Medizin der Fall ist auf die ganz schwierigen und kniffligen Fälle abzielt, sondern der Student soll das übliche Hausärztliche Arbeiten kennen lernen und für die Patienten soll sich auch die Versorgung nicht von einer anderen Praxis unterscheiden", sagt Prof. Maisel. Unter keinen Umständen wolle man die Patienten mit Lehrprojekten überrumpeln. Doch Maisel sagt auch, dass man als Patient in der Campus Praxis eine gewisse Offenheit gegenüber mehr Lehre haben sollte.

Die Zukunft der Campus Praxis



Von zwei Hausärztinnen geleitet, soll sie in Zukunft zum Beispiel Blockpraktikumsstudenten aufnehmen. Die Zusammenarbeit mit den 135 Lehrpraxen in Münster bliebe zwar auch weiterhin bestehen, allerdings könne man in der Campus Praxis auch besondere Dinge in der Praxis durchführen, wie zum Beipsiel die Patientenversorgung über einen längeren Zeitraum. Und auch das Abhalten der zweitätigen Staatsexamensprüfung, bei denen Medizinstudenten einen Patienten betreuen und später geprüft werden, würde in einer normalen Praxis einen weitaus größeren Aufwand mit sich bringen.