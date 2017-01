Film- und Serienmixtape

Manchmal werden Filme und Serien erst durch die Soundtracks zu richtigen Krachern. Eine Reihe sehr guter Soundtracks hat Chefredakteur Jonas Gutsche hier zusammengefasst.

Ja, ich bekenne: Ich bin einer dieser Serienfreaks. Gerne sitze ich Abends im Bett und fresse mich förmlich durch die langen Storys. Und ab und zu ist auch mal ein Spielfilm dabei.

Kaum eine Serie habe ich so schnell durchgesehen, wie Narcos. Die zwei Netflix-Staffeln haben mich wirklich gefesselt - das ging schon beim Opener jeder Folge los. Normalerweilse überspring ich die Intros. Hier nicht.

Neben Narcos, hab ich mich mittlerweile durch einige von Netflix produzierte Serien geklickt und muss sagen: Die Musik kann was. Auch so bei Bloodline. Die Dramaserie besticht mit einem Soundtrack, der passender nicht gewählt sein könnte. ''The Water Let's You In'' von Book Of Fears klingt einfach schon nach einer harten Story, vielen Intrigen und gibt die Atmosphäre der Geschichte gut wieder. Der Band gelingt damit, was nicht vielen gelingt. Als absolut unbekannte Band, mit gerade einmal knapp über 1000-Facebook-Likes, einen Soundtrack für eine erfolgreiche Serie beizusteuern.

''Kickapoo'' von Tenacious D gehört für mich in jede Filmmusikplaylist rein. In The Pick of Destiny ist ''Kickapoo'' der Opener des Film und zeigt Jack Blacks Kindheit: Ein kleiner Junge, dessen größter Traum es ist, Rockstar zu werden - und seine konservative Langweilerfamilie. Mit grandiosen Auftritten von Meat Loaf und Ronnie James Dio.

Hier das Musikvideo auf dem Film.

Wo wir gerade bei Hardrock sind - auch Alice Cooper gehört für mich in diese Reihe. Eher durch Zufall bin ich vor einigen Monaten über den Film Wayne's World gestolpert. Ich wusste immer, dass es den Film gibt. Habe ihn aber auch immer für schwachsinnig gehalten. Und ich wurde nicht enttäuscht: Er ist schwachsinnig. Trotzdem auch irgendwie ganz cool - Zumindest Alice Cooper! Mit seinem Gastauftritt und Feed my Frankenstein hat er mich zumindest soweit überzeugt, dass er in meiner BestOf-Liste auftauchen darf.

Absolut over the top sind die Blues Brothers! Einer meiner Lieblingsparts ist Aretha Franklins Auftritt - Sehr cooles Video!

Ja, natürlich sind die Ghostbusters auch dabei! Schon gedacht, ich würde die vergessen, hm?

via GIPHY

DIe britische Krimiserie Luther mit Idris Elba in der Hauptrolle hat mich ebenso filmisch, wie musikalisch überzeugt. Nicht nur Netflix und HBO können Serien - die BBC hat ihr Können schon mehrfach bewiesen. Der Soundtrack zur Serie kommt von Massive Attack. Für die ist das aber nicht der erste Seriensoundtrack. Massive Attack ist auch bei Zwei für Kallwass in Sat.1 und in der HBO-Serie Luck zu hören. Ich frage mich, worüber sie sich mehr freuen...

Die Soundtracks der Serien The Wire, My Name Is Earl, Malcolm In The Middle, Orange Is The New Black, Sons Of Anarchy und The Walking Dead sind auch dabei. In Sachen Film konnten mich noch Willy Wonka, The Broken Circle und Walk The Line überzeugen. Mit Sicherheit habe ich wichtige vergessen.

Achja und den Friends-Soundtrack hab ich natürlich auch drin. Habe ich zwar noch nie gesehen, aber kennt trotzdem jeder. Und ist irgendwie cool - auch wenn ich das im Real-Life nie zugeben würde.

Die komplette Playlist gibt's hier: