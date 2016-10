Behind The Lyrics: Ibeyi - Mama Says

Letztes Jahr brachten sie ihr Debütalbum raus und waren der Geheimtipp auf Festivals. Die Rede ist von "Ibeyi", den französisch-kubanischen Schwestern Naomi und Lisa Diaz. Auf ihrem gleichnamigen Debüt vereinen sie minimalistischen Sound mit traditionellen Gesängen und afrokubanischen Rhythmen. Und das kommt nicht von irgendwo, denn ihr Vater war selbst ein berühmter Percussionist. Den Song "Mama says" haben sie ihrem Vater gewidmet und was genau die Geschichte dahinter ist, hat sich Musikredakteurin Ann-Kristin Zoike angeschaut.

The man is gone

And mama says

She can't live without him

“Der Mann ist weg und Mama sagt, sie kann ohne ihn nicht leben”. Das singen Ibeyi in ihrem Song “Mama Says” und erinnern damit an die Zeit nach dem Tod ihres Vaters. Ihr Vater, Miguel “Anga” Diaz”, war selbst ein talentierter Conga-Spieler und Teil des Buena Vista Social Clubs. 2006 starb er an einem Herzinfarkt. Die Zwillinge Naomi und Lisa Diaz waren zu der Zeit gerade mal 11 Jahre alt.

The man is gone

And mama says

There is no life without him

Ihre ersten Lebensjahre verbrachten die Zwillinge auf Kuba, der Heimat ihres Vaters. Obwohl sie mit ihrer Mutter schon früh traditionell-religiöse Spirituals singen, kann ihr Vater sie nur wenig für das Instrumentenspiel begeistern. Nach seinem frühen Tod wandelt sich das Bild.

“Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht Cajón spielen würde, wenn er noch bei uns wäre.” sagt Naomi. Der Verlust ihres Vaters hat die beiden vom Temperament her so unterschiedlichen Schwestern dazu gebracht, gemeinsam Musik zu machen.

She has no one to stop her tears

A man who heals and calms down her fears

She needs to wake up in her man's arms

And to be loved just like a child

In “Mama Says” beschreiben die beiden den Umgang der Familie, vor allem der Mutter, mit dem Tod des Vaters. Sie fühlen sich hilflos und gleichzeitig sind sie wütend darüber, dass ihre Mutter sich so hängen lässt.

How can I tell her the way I feel?

I'm afraid she'd be hurt and sink

It pisses me off, it drives me mad

That she lets herself feel so bad

Ibeyi singen allerdings nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Yoruba, einer westafrikanischen Sprache, die im 18. Jahrhundert durch die Sklaverei nach Kuba kam. Auch damit gedenken sie ihrem Vater.

Mit “Mama Says” zeigen sich Naomi and Lisa Diaz von ihrer minimalistischen Seite. Der Song lebt einzig und allein von Piano und Cajon und dem harmonischen Gesang der Schwestern.