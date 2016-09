15 Jahre muensterbandnetz.de

Das Münsterbandnetz feiert seinen 15. Geburtstag. Über drei Tage wird mit Empfang, Konzerten und Party das Netzwerk der Münsteraner Musikkultur gefeiert - und das natürlich zu Hause und nur mit lokalen Bands. Die bereits bekannten Punkrocker Idle Class, die aufstrebende Punk- und Emo-Band Rowan Oak und die gerade neu gegründete Sweet Punk-Band Blankets.

Doch auch nach 15 Jahren bleiben noch einige Fragen zu klären:



Was genau macht muensterbandnetz.de?

Das Münsterbandnetz setzt da an, wo junge Bands oder Neu-Münsteraner nicht weiter wissen. Das Team aus Ehrenamtlichen hilft bei Fragen wie "Wo kann ich Instrumente kaufen?", "Wie finde ich einen Proberaum?", "Wie komme ich an Shows?" oder "Wo gibt es in Münster Studios?".

Grundsätzlich wollen sie ein Netzwerk aufbauen und weiterentwickeln und damit die lokale Musikszene vernetzen und unterstützen, wodurch die Infrastruktur verbessert werden soll.

Das Netzwerk bietet außerdem regelmäßig Workshops für Band an. Unter anderem zum Thema Booking oder wie man selber Shows organisiert.

Mit wem arbeitet muensterbandnetz.de zusammen?

Es gibt verschiedene Kooperationspartner in Münster, dem Münsterland. Die Reihe "Die wollen nur spielen" findet beispielsweise immer in Zusammenarbeit mit dem Gleis 22 statt. Außerdem sind sie in verschiedenen Gremien aktiv und so zum Beispiel in dem Fördernetzwerk popNRW und dem Förderprojekt Create Music involviert. Dort arbeiten sie mit anderen, ähnlich aufgebauten Organisationen diverser Städte zusammen. Dadurch wird also auch nochmal über den Tellerrand von Münster und dem Münsterland hinaus geblickt.

Wie kann ich Teil von muensterbandnetz.de werden?

Das dauert nur wenige Minuten. Einfach auf der Website vom Bandnetz ein Profil anlegen und schon ist man dabei.

Was unterscheidet muensterbandnetz.de von Facebook?

Das Münsterbandnetz ist persönlicher als soziale Netzwerke wie Facebook und Co., weil es direkte Ansprechpartner gibt, die aktiv fördern. Facebook hat zwar eine große Plattform, ist deswegen allerdings auch mehr oder weniger gesichtslos. Da bei dem Münsterbandnetz der Fokus offensichtlich auf Münster und Umgebung liegt, bietet es eine gute Anlaufstelle für Bands, die sich gerade erst gegründet haben, nach Münster gezogen sind oder sich generell stärker in der lokalen Szene etablieren möchten.

"Support your local music scene" – seit 15 Jahren arbeitet das muensterbandnetz.de-Team mit viel Herzblut daran, die Münsteraner Musikkultur zu verbessern, eine Infrastruktur für junge Bands aufzubauen und vor allem, eine erste Bühne zu bieten. Dann mal auf die nächsten 15 Jahre!

Dieser Beitrag von Leonie Wiethaup erschien im Coffeeshop vom 15.09.2016.