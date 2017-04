Radio Q präsentiert: Live-Hörspiel auf der Bühne und im Radio

Hörspiele erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit und seit einiger Zeit werden bekannte Hörspiele auch live vor Publikum aufgeführt. Das bekannteste Beispiel sind wohl ''Die drei ???''.

In Zusammenarbeit mit der Filmwerkstatt Münster, dem Medienforum Münster und cuba cultur bieten wireuch die Möglichkeit, selbst bei der Produktion und Aufführung eines Live-Hörspiels mitzuwirken.

Das Hörspiel wird am 02.07.2017 im Rahmen der abendfüllenden Veranstaltung "Mixdown: Live Hörspiel - Lesung - Konzert" in der Blackbox des Cuba Nova in Münster aufgeführt. Der Abend wird außerdem von weiterem künstlerischem Programm begleitet.

Das Live-Hörspiel entsteht im Seminar „Audioproduktion für Film und Hörfunk“ der Filmwerkstatt Münster. Dozent Frank Behnke hat an der DFFB in Berlin und bei David Lynchs Sound Designer Alan Splet in Kalifornien studiert. Er arbeitet seit 1985 als Cutter, Filmtonmeister und Sound Designer für Filmproduktionsfirmen und öffentlich-rechtliche Sendeanstalten. Seit 1996 lehrt er außerdem als Dozent an Filmschulen in Zürich, Berlin, München und Bozen (Filmton, Filmmusik, Schnitt).

Zudem besteht die Möglichkeit, sein eigenes Drehbuch für das Live-Hörspiel einzusenden. Vielleicht wird euer Drehbuch dann schon bald vertont und im Radio ausgestrahlt.

Anmeldeschluss: 31.05.2017

Teilnehmerzahl: 6 Personen



Teilnahmegebühr: 150 Euro (Der Preis gilt für alle 3 Module)



Anmeldung und mehr Infos findet ihr hier.