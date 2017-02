Offene Bühne für Studierende

Ihr habt am Montagabend noch nichts vor? Wir haben da einen Vorschlag für euch.

Was?

Die FH Münster veranstaltet erstmals den Abend "Frei Heraus", bei dem Studierende die Möglichkeit haben, künstlerisches Können jeglicher Art auf der Bühne zu präsentieren.

Wann?

Am Montagabend, den 13.02.2017, von 20 - ca. 22.30 Uhr.

Wo?

Gleis 22, Hafenstr. 34.

Wie?

Ihr wollt noch spontan mitmachen? Meldet euch euch per Email an unter openmic@astafh.de. Für Kurzentschlossene, die sich erst an dem Abend entscheiden etwas vorzuführen, wird wird nach Angaben des Veranstalters eine Möglichkeit gefunden.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Durch den Abend geführt wird von unser Moderatorin Laura Bartels.