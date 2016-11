Bürgerentscheid: Mehrheit ist gegen verkaufsoffene Sonntage

Am Sonntagabend ist der Bürgerentscheid zum verkaufsoffenen Sonntag in Münster zu Ende gegangen. Insgesamt stimmten 22%, also rund 68.000 Münsteraner, darüber ab, ob es in Zukunft verkaufsoffene Sonntage geben sollte oder nicht. 52,8% der Stimmen waren gegen verkaufsoffene Sonntage. Darüber zeigt sich die Bürgerinitiative "Freier Sonntag Münster" sehr erfreut. Viele Einzelhändler hingegen sehen das Ergebnis kritisch: Sie hatten sich mit dem Sonntag einen zusätzlichen Verkaufstag erhofft.

